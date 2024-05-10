10 мая 2024
09 мая 2024

Одаренная школьница из ЯНАО отправится на обучение в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Всемирный фестиваль молодёжи 4 марта. Сочи, сириус, университет сириус
С 22 июня в Сочи пройдет образовательная смена для ямальцев Фото:

Десятиклассница Мужевской школы (ЯНАО) Дияна Нургалиева стала лучшей среди ямальских школьников. Поэтому этим летом она отправится в Президентский лицей «Сириус», находящийся в поселке Сочи. Об этом сообщила администрация Шурышкарского района.

«В Президентском лицее „Сириус“ с 22 июня по 8 июля пройдет образовательная смена для 100 лучших ямальских учеников. Дияна преодолела серьезный конкурсный отбор. Для участия в смене было подано 238 заявок. Девушка представила свое портфолио своих достижений и успешно прошла тестирование», — написала администрация в telegram-канале.

Для девочки эта поездка в Сочи не первая в рамках образовательных смен. Этим летом предстоит обучение по направлению «Олимпиадная биология». Сообщается, что для талантливых ямальцев запланированы занятия с преподавателями ведущих учебных заведений страны, а также экскурсии, спортивные игры и творческие мастер-классы.

Президентский Лицей «Сириус» — образовательный центр поддержки одаренных детей в России. Создан в 2015 году образовательным фондом «Талант и успех» по инициативе президента России Владимира Путина на базе Олимпийского парка.

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Десятиклассница Мужевской школы (ЯНАО) Дияна Нургалиева стала лучшей среди ямальских школьников. Поэтому этим летом она отправится в Президентский лицей «Сириус», находящийся в поселке Сочи. Об этом сообщила администрация Шурышкарского района. «В Президентском лицее „Сириус“ с 22 июня по 8 июля пройдет образовательная смена для 100 лучших ямальских учеников. Дияна преодолела серьезный конкурсный отбор. Для участия в смене было подано 238 заявок. Девушка представила свое портфолио своих достижений и успешно прошла тестирование», — написала администрация в telegram-канале. Для девочки эта поездка в Сочи не первая в рамках образовательных смен. Этим летом предстоит обучение по направлению «Олимпиадная биология». Сообщается, что для талантливых ямальцев запланированы занятия с преподавателями ведущих учебных заведений страны, а также экскурсии, спортивные игры и творческие мастер-классы. Президентский Лицей «Сириус» — образовательный центр поддержки одаренных детей в России. Создан в 2015 году образовательным фондом «Талант и успех» по инициативе президента России Владимира Путина на базе Олимпийского парка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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