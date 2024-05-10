Одаренная школьница из ЯНАО отправится на обучение в Сочи

Десятиклассница Мужевской школы (ЯНАО) Дияна Нургалиева стала лучшей среди ямальских школьников. Поэтому этим летом она отправится в Президентский лицей «Сириус», находящийся в поселке Сочи. Об этом сообщила администрация Шурышкарского района.
«В Президентском лицее „Сириус“ с 22 июня по 8 июля пройдет образовательная смена для 100 лучших ямальских учеников. Дияна преодолела серьезный конкурсный отбор. Для участия в смене было подано 238 заявок. Девушка представила свое портфолио своих достижений и успешно прошла тестирование», — написала администрация в telegram-канале.
Для девочки эта поездка в Сочи не первая в рамках образовательных смен. Этим летом предстоит обучение по направлению «Олимпиадная биология». Сообщается, что для талантливых ямальцев запланированы занятия с преподавателями ведущих учебных заведений страны, а также экскурсии, спортивные игры и творческие мастер-классы.
Президентский Лицей «Сириус» — образовательный центр поддержки одаренных детей в России. Создан в 2015 году образовательным фондом «Талант и успех» по инициативе президента России Владимира Путина на базе Олимпийского парка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Десятиклассница Мужевской школы (ЯНАО) Дияна Нургалиева стала лучшей среди ямальских школьников. Поэтому этим летом она отправится в Президентский лицей «Сириус», находящийся в поселке Сочи. Об этом сообщила администрация Шурышкарского района. «В Президентском лицее „Сириус“ с 22 июня по 8 июля пройдет образовательная смена для 100 лучших ямальских учеников. Дияна преодолела серьезный конкурсный отбор. Для участия в смене было подано 238 заявок. Девушка представила свое портфолио своих достижений и успешно прошла тестирование», — написала администрация в telegram-канале. Для девочки эта поездка в Сочи не первая в рамках образовательных смен. Этим летом предстоит обучение по направлению «Олимпиадная биология». Сообщается, что для талантливых ямальцев запланированы занятия с преподавателями ведущих учебных заведений страны, а также экскурсии, спортивные игры и творческие мастер-классы. Президентский Лицей «Сириус» — образовательный центр поддержки одаренных детей в России. Создан в 2015 году образовательным фондом «Талант и успех» по инициативе президента России Владимира Путина на базе Олимпийского парка.