10 мая 2024
09 мая 2024

Путин назначил в Тюменскую область нового судью

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, судья, суд, расследование
Судья Валерия Гладкова принята на должность на шесть лет Фото:

В Ишимский городской суд (Тюменская область) был назначен новый судья — Валерия Гладкова. Указ подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить в Тюменской области судей Ишимского городского суда Валерию Гладкову», — следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Документ о назначении судей был подписан 10 мая. Срок на посту — шесть лет.

Предыдущее назначение в суды региона состоялось в апреле 2024 года. В частности, глава России сделал судьями Тюменского областного суда Наталью Казанцеву и Елену Стамбульцеву.

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В Ишимский городской суд (Тюменская область) был назначен новый судья — Валерия Гладкова. Указ подписал президент России Владимир Путин. «Назначить в Тюменской области судей Ишимского городского суда Валерию Гладкову», — следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Документ о назначении судей был подписан 10 мая. Срок на посту — шесть лет. Предыдущее назначение в суды региона состоялось в апреле 2024 года. В частности, глава России сделал судьями Тюменского областного суда Наталью Казанцеву и Елену Стамбульцеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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