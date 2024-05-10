Путин назначил в Тюменскую область нового судью

Судья Валерия Гладкова принята на должность на шесть лет
В Ишимский городской суд (Тюменская область) был назначен новый судья — Валерия Гладкова. Указ подписал президент России Владимир Путин.
«Назначить в Тюменской области судей Ишимского городского суда Валерию Гладкову», — следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Документ о назначении судей был подписан 10 мая. Срок на посту — шесть лет.
Предыдущее назначение в суды региона состоялось в апреле 2024 года. В частности, глава России сделал судьями Тюменского областного суда Наталью Казанцеву и Елену Стамбульцеву.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!