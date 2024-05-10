10 мая 2024
09 мая 2024

Путин назначил новых судей в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Новых судей назначили в трех судах ХМАО Фото:

Президент РФ Владимир Путин назначил трех новых судей в города ХМАО. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

«Назначить Антона Олиярника судьей Нефтеюганского районного суда. Назначить Оксану Пегушину судьей в Нижневартовский районный суд», — указано в документе. Кроме того, на должность судьи Сургутского государственного суда заступит Анна Зимина.

На службу судьи назначаются сроком на шесть лет. Документ был подписан 10 мая.

В январе 2024 года Владимир Путин уже назначил новых судей в суды ХМАО. Указом главы РФ Наталья Соколова стала судьей Нижневартовского районного суда.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин назначил трех новых судей в города ХМАО. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. «Назначить Антона Олиярника судьей Нефтеюганского районного суда. Назначить Оксану Пегушину судьей в Нижневартовский районный суд», — указано в документе. Кроме того, на должность судьи Сургутского государственного суда заступит Анна Зимина. На службу судьи назначаются сроком на шесть лет. Документ был подписан 10 мая. В январе 2024 года Владимир Путин уже назначил новых судей в суды ХМАО. Указом главы РФ Наталья Соколова стала судьей Нижневартовского районного суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...