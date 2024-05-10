Путин назначил новых судей в ХМАО

Президент РФ Владимир Путин назначил трех новых судей в города ХМАО. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
«Назначить Антона Олиярника судьей Нефтеюганского районного суда. Назначить Оксану Пегушину судьей в Нижневартовский районный суд», — указано в документе. Кроме того, на должность судьи Сургутского государственного суда заступит Анна Зимина.
На службу судьи назначаются сроком на шесть лет. Документ был подписан 10 мая.
В январе 2024 года Владимир Путин уже назначил новых судей в суды ХМАО. Указом главы РФ Наталья Соколова стала судьей Нижневартовского районного суда.
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