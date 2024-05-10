10 мая 2024
09 мая 2024

Путин назначил в Челябинске нового судью

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, челябинский областной суд
Указ о назначении судьи подписан 10 мая Фото:

В Центральный районный суда Челябинска назначен новый судья — Кира Кошевая. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить судьей Центрального районного суда Челябинска Кошевую Киру Сергеевну», — следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Документ о назначении судей был подписан президентом 10 мая.

Ранее Путин повторно назначил председателем Восемнадцатого апелляционного суда Челябинска Дмитрия Крашенинникова. Он является племянником депутата Госдумы РФ от Свердловской области Павла Крашенинникова.

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В Центральный районный суда Челябинска назначен новый судья — Кира Кошевая. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин. «Назначить судьей Центрального районного суда Челябинска Кошевую Киру Сергеевну», — следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Документ о назначении судей был подписан президентом 10 мая. Ранее Путин повторно назначил председателем Восемнадцатого апелляционного суда Челябинска Дмитрия Крашенинникова. Он является племянником депутата Госдумы РФ от Свердловской области Павла Крашенинникова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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