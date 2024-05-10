Путин назначил в Челябинске нового судью

В Центральный районный суда Челябинска назначен новый судья — Кира Кошевая. Указ о назначении подписал президент России Владимир Путин.
«Назначить судьей Центрального районного суда Челябинска Кошевую Киру Сергеевну», — следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Документ о назначении судей был подписан президентом 10 мая.
Ранее Путин повторно назначил председателем Восемнадцатого апелляционного суда Челябинска Дмитрия Крашенинникова. Он является племянником депутата Госдумы РФ от Свердловской области Павла Крашенинникова.
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