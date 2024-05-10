Путин назначил новых судей в Курганской области

Новых судей назначил Президент РФ Владимир Путин в Кургане, а также в двух районах области. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет портале правовой информации.
«Указ президента России о назначении судей федеральных судов. Назначить в Курганской области судьей Звериноголовского райсуда Наталью Анатольевну Кичигину. Судьями Курганского горсуда Елену Сергеевну Сафонову и Эллу Александровну Солдаткину. Судьей Петуховского райсуда Светлану Владимировну Ездину», — указано в документе.
Ранее в Кургане вручили удостоверения четырем судьям, которых назначили по указу президента РФ Владимира Путина. Главный федеральный инспектор по региону Артем Пушкин вручил удостоверения судьям Курганского горсуда Вадиму Бездыханюку, Марине Белугиной, Юлии Новиковой, а также судье Куртамышского райсуда Наталье Вагиной.
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Новых судей назначил Президент РФ Владимир Путин в Кургане, а также в двух районах области. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет портале правовой информации. «Указ президента России о назначении судей федеральных судов. Назначить в Курганской области судьей Звериноголовского райсуда Наталью Анатольевну Кичигину. Судьями Курганского горсуда Елену Сергеевну Сафонову и Эллу Александровну Солдаткину. Судьей Петуховского райсуда Светлану Владимировну Ездину», — указано в документе. Ранее в Кургане вручили удостоверения четырем судьям, которых назначили по указу президента РФ Владимира Путина. Главный федеральный инспектор по региону Артем Пушкин вручил удостоверения судьям Курганского горсуда Вадиму Бездыханюку, Марине Белугиной, Юлии Новиковой, а также судье Куртамышского райсуда Наталье Вагиной.