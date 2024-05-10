10 мая 2024
09 мая 2024

Путин назначил новых судей в Курганской области

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Суд по делу тренера конной школы Рифей. Челябинск, правосудие, судья, суд, мантия
В Курганской области получили назначение новые судьи (архивное фото) Фото:

Новых судей назначил Президент РФ Владимир Путин в Кургане, а также в двух районах области. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет портале правовой информации.

«Указ президента России о назначении судей федеральных судов. Назначить в Курганской области судьей Звериноголовского райсуда Наталью Анатольевну Кичигину. Судьями Курганского горсуда Елену Сергеевну Сафонову и Эллу Александровну Солдаткину. Судьей Петуховского райсуда Светлану Владимировну Ездину», — указано в документе.

Ранее в Кургане вручили удостоверения четырем судьям, которых назначили по указу президента РФ Владимира Путина. Главный федеральный инспектор по региону Артем Пушкин вручил удостоверения судьям Курганского горсуда Вадиму Бездыханюку, Марине Белугиной, Юлии Новиковой, а также судье Куртамышского райсуда Наталье Вагиной.

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Новых судей назначил Президент РФ Владимир Путин в Кургане, а также в двух районах области. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет портале правовой информации. «Указ президента России о назначении судей федеральных судов. Назначить в Курганской области судьей Звериноголовского райсуда Наталью Анатольевну Кичигину. Судьями Курганского горсуда Елену Сергеевну Сафонову и Эллу Александровну Солдаткину. Судьей Петуховского райсуда Светлану Владимировну Ездину», — указано в документе. Ранее в Кургане вручили удостоверения четырем судьям, которых назначили по указу президента РФ Владимира Путина. Главный федеральный инспектор по региону Артем Пушкин вручил удостоверения судьям Курганского горсуда Вадиму Бездыханюку, Марине Белугиной, Юлии Новиковой, а также судье Куртамышского райсуда Наталье Вагиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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