Гладков: украинский беспилотник сбросил взрывчатку на грузовик, погиб человек

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Один мужчина погиб после атаки беспилотниками в Белгородской области, заявил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотник ВСУ атаковал грузовой автомобиль, который стоял у обочины в селе Новостроевка-Первая. Один мужчина погиб, второй пострадал, он доставлен в больницу с осколочными ранениями. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«На стоящий у обочины грузовой автомобиль с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран, второй пострадавший с осколочными ранениями нижних конечностей находится в больнице», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Он отметил, что грузовик сильно поврежден. На месте работают оперативные службы.

ВСУ активно обстреливают Белгородскую область с ночи. Над регионом ранее были сбиты снаряды RM-70 Vampire и несколько беспилотников. ВСУ бьют по российским мирным городам на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области. Подробности — в материале URA.RU.

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Беспилотник ВСУ атаковал грузовой автомобиль, который стоял у обочины в селе Новостроевка-Первая. Один мужчина погиб, второй пострадал, он доставлен в больницу с осколочными ранениями. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «На стоящий у обочины грузовой автомобиль с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран, второй пострадавший с осколочными ранениями нижних конечностей находится в больнице», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что грузовик сильно поврежден. На месте работают оперативные службы. ВСУ активно обстреливают Белгородскую область с ночи. Над регионом ранее были сбиты снаряды RM-70 Vampire и несколько беспилотников. ВСУ бьют по российским мирным городам на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области. Подробности — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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