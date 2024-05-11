Гладков: украинский беспилотник сбросил взрывчатку на грузовик, погиб человек

11 мая 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Один мужчина погиб после атаки беспилотниками в Белгородской области, заявил Вячеслав Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотник ВСУ атаковал грузовой автомобиль, который стоял у обочины в селе Новостроевка-Первая. Один мужчина погиб, второй пострадал, он доставлен в больницу с осколочными ранениями. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «На стоящий у обочины грузовой автомобиль с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран, второй пострадавший с осколочными ранениями нижних конечностей находится в больнице», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Он отметил, что грузовик сильно поврежден. На месте работают оперативные службы. ВСУ активно обстреливают Белгородскую область с ночи. Над регионом ранее были сбиты снаряды RM-70 Vampire и несколько беспилотников. ВСУ бьют по российским мирным городам на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области. Подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беспилотник ВСУ атаковал грузовой автомобиль, который стоял у обочины в селе Новостроевка-Первая. Один мужчина погиб, второй пострадал, он доставлен в больницу с осколочными ранениями. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «На стоящий у обочины грузовой автомобиль с беспилотника было сброшено два взрывных устройства. В результате взрывов один мужчина погиб на месте от полученных ран, второй пострадавший с осколочными ранениями нижних конечностей находится в больнице», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что грузовик сильно поврежден. На месте работают оперативные службы. ВСУ активно обстреливают Белгородскую область с ночи. Над регионом ранее были сбиты снаряды RM-70 Vampire и несколько беспилотников. ВСУ бьют по российским мирным городам на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области. Подробности — в материале URA.RU.