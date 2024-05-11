ВСУ атакуют российские регионы на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области: карта СВО на 11 мая

Пасечник: Украина ударила по нефтебазе в Ровеньках ракетами ATACMS

11 мая 2024 в 09:37 Размер текста - 17 +

Украина обстреляла российские регионы. В Минобороны РФ сообщили, что над Белгородской, Волгоградской и Курской областями были сбиты 21 снаряд RM-70 Vampire и 16 беспилотников. Нефтебаза в Ровеньках (ЛНР) попала под удар американских ракет ATACMS, начался пожар. Все это произошло на фоне продвижения ВС РФ в Харьковской области. Интерактивная карта спецоперации России на Украине, ход военных действий, а также удары по РФ — в материале URA.RU. Под удар попала нефтебаза в городе Ровеньки. Пострадали мирные жители, согласно предварительным данным, один погиб. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что ВСУ использовали американские ATACMS с кассетной частью. Также под удар попали и другие регионы РФ. Силами ПВО над Белгородской, Волгоградской и Курской областями сбиты 21 снаряд RM-70 Vampire и 16 беспилотников. Подробности ночной атаки по регионам — в материале URA.RU. Российская армия продолжает продвигаться в сторону Харькова. ВС РФ освободили населенные пункты Плетеневка, Борисовка, Стрелечья, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В Минобороны РФ ситуацию никак не комментировали. Военкор Василий Ткач в разговоре с URA.RU предположил, что ВСУ специально хотят заманить ВС РФ в Харьков. Поэтому атаковать в лоб армии России нет смысла. Он добавил, что военные используют ситуацию в Харьковской области, что заставить армию Украины стянуть резервы с других направлений, чтобы уже там российские группировки продолжили наступление. Российская армия зачистила и взяла под контроль крупный опорный пункт около Вербового. Несколько украинских военных сдались в плен. Также уничтожены вскрытые пункты управления противника. Штурм опорника шел с нескольких направлений. Командиры отдавали приказы, наблюдая за обстановкой при помощи беспилотников. До этого ВС РФ освободили Работино, которое потом перешло в серую зону. Населенные пункты находятся рядом. Подробности — в материале URA.RU. ВС РФ отрабатывают действия при форсировании Днепра и высадке на необорудованное побережье с десантно-высадочных плавсредств. В Минобороны РФ отметили, что тренировки максимально приближены к реальности. Акцент делается на взаимодействие экипажа. Гаубицы «Мста-СМ2» уничтожили бронетехнику и живую силу противника. Огонь велся на дистанции в несколько десятков километров. Чтобы нанести максимальный урон, использовались осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, передает Пятый канал. На донецком направлении штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России уничтожили опорный пункт ВСУ. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. Штурмовики успешно вернулись на аэродром, выпустив тепловые ловушки, сообщили в Минобороны РФ.