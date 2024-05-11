В мире Украина РВ: армия РФ перерезала основной путь снабжения ВСУ в Волчанске, взорвав дамбу. Видео 11 мая 2024 в 13:36 Размер текста - 17 + ВСУ использовали дамбу для того, чтобы снабжать войска в районе Волчанска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ взорвали дамбу, тем самым перекрыв основной путь снабжения армии Украины в Волчанске. Об этом заявили российские военкоры. «Российские войска перерезали основной путь снабжения группировки ВСУ в Волчанске. Одним точным ударом уничтожена дамба через реку Северский Донец в районе Старого Салтова», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным других военкоров, в операции участвовала группировка «Север». Новость по теме Военкор раскрыл новую тактику России по продвижению в Харькове Армия РФ стала активно продвигаться в Харьковской области. За несколько дней были освобождены около четырех населенных пунктов, по данным СМИ, в Минобороны РФ еще не комментировали. Украинские военные опасаются, что ВС РФ в скором времени войдут в Волчанск, из которого уже идет эвакуация. На фоне продвижения ВС РФ армия Украины обстреливает российские регионы. Подробности — в интерактивной карте URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вооруженные силы РФ взорвали дамбу, тем самым перекрыв основной путь снабжения армии Украины в Волчанске. Об этом заявили российские военкоры. «Российские войска перерезали основной путь снабжения группировки ВСУ в Волчанске. Одним точным ударом уничтожена дамба через реку Северский Донец в районе Старого Салтова», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным других военкоров, в операции участвовала группировка «Север». Армия РФ стала активно продвигаться в Харьковской области. За несколько дней были освобождены около четырех населенных пунктов, по данным СМИ, в Минобороны РФ еще не комментировали. Украинские военные опасаются, что ВС РФ в скором времени войдут в Волчанск, из которого уже идет эвакуация. На фоне продвижения ВС РФ армия Украины обстреливает российские регионы. Подробности — в интерактивной карте URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям