РВ: армия РФ перерезала основной путь снабжения ВСУ в Волчанске, взорвав дамбу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пороги. ГЭС. Памятник природы. Сатка. Челябинск., вода, плотина, пороги, большая сатка
ВСУ использовали дамбу для того, чтобы снабжать войска в районе Волчанска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ взорвали дамбу, тем самым перекрыв основной путь снабжения армии Украины в Волчанске. Об этом заявили российские военкоры.

«Российские войска перерезали основной путь снабжения группировки ВСУ в Волчанске. Одним точным ударом уничтожена дамба через реку Северский Донец в районе Старого Салтова», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным других военкоров, в операции участвовала группировка «Север».

Новость по теме
Военкор раскрыл новую тактику России по продвижению в Харькове

Армия РФ стала активно продвигаться в Харьковской области. За несколько дней были освобождены около четырех населенных пунктов, по данным СМИ, в Минобороны РФ еще не комментировали. Украинские военные опасаются, что ВС РФ в скором времени войдут в Волчанск, из которого уже идет эвакуация.

На фоне продвижения ВС РФ армия Украины обстреливает российские регионы. Подробности — в интерактивной карте URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы РФ взорвали дамбу, тем самым перекрыв основной путь снабжения армии Украины в Волчанске. Об этом заявили российские военкоры. «Российские войска перерезали основной путь снабжения группировки ВСУ в Волчанске. Одним точным ударом уничтожена дамба через реку Северский Донец в районе Старого Салтова», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным других военкоров, в операции участвовала группировка «Север». Армия РФ стала активно продвигаться в Харьковской области. За несколько дней были освобождены около четырех населенных пунктов, по данным СМИ, в Минобороны РФ еще не комментировали. Украинские военные опасаются, что ВС РФ в скором времени войдут в Волчанск, из которого уже идет эвакуация. На фоне продвижения ВС РФ армия Украины обстреливает российские регионы. Подробности — в интерактивной карте URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...