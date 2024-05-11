Вооруженные силы РФ взорвали дамбу, тем самым перекрыв основной путь снабжения армии Украины в Волчанске. Об этом заявили российские военкоры.
«Российские войска перерезали основной путь снабжения группировки ВСУ в Волчанске. Одним точным ударом уничтожена дамба через реку Северский Донец в районе Старого Салтова», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». По данным других военкоров, в операции участвовала группировка «Север».
Армия РФ стала активно продвигаться в Харьковской области. За несколько дней были освобождены около четырех населенных пунктов, по данным СМИ, в Минобороны РФ еще не комментировали. Украинские военные опасаются, что ВС РФ в скором времени войдут в Волчанск, из которого уже идет эвакуация.
На фоне продвижения ВС РФ армия Украины обстреливает российские регионы. Подробности — в интерактивной карте URA.RU.
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