Военкор раскрыл новую тактику России по продвижению в Харькове

Военкор Чаленко: Россия будет изолировать театр боевых действий вокруг Харькова

10 мая 2024 в 20:28 Размер текста - 17 +

ВС РФ нужно уничтожить всю логистику вокруг Харькова, отметил Александр Чаленко Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия будет продвигаться по флангам в Харьковском направлении, изолируя театр боевых действий. Военные будут разрушать логистику поставок оружия и припасов ВСУ, перекрывать дороги, опорные пункты, укрепрайоны, чтобы в итоге взять город в окружение. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко. Почему нельзя освобождать Харьков привычным методом Новость по теме Экс-депутат Харькова: наступление России на город выгодно Киеву «Харьков — это огромная миллионная агломерация. Заходить в него — это положить всю нашу армию. Поэтому сейчас Вооруженные силы РФ пришли к следующей тактике — они продвигаются по флангам и изолирует театр боевых действий. То есть разрушают всю логистику, мосты, опорные пункты, укрепрайоны, железную дорогу, ставят под огневой контроль основные магистрали по дорогам, по которым можно будет подвозить резервы, боеприпасы. Харьков по идее должен быть окружен. Если все это дело перекрыть, то как в Мариуполе (операция длилась три месяца, — прим. URA.RU) там не будет. Там будут работать беспилотники, космическая разведка. Они знают, где сидят ВСУ, и будут точечно вышибать. Естественно, какие-то группы будут заходить, вступать в бой, чтобы у украинской армии иссякал боезапас, продукты питания. Плюс, будут работать те же ФАБ-1500 (фугасные бомбы)», — объяснил Александр Чаленко. Военкор подчеркнул, что Харьков сложен с военной точки зрения и из-за природных особенностей. «Харьков, в отличие от Донбасса, — это лесная зона. Там очень много леса. Его можно спокойно минировать, ставить какие-то растяжки, засыпать эти мины лепестками. Также там очень много осталось с советских времен всяких пионерских лагерей, туристических баз. Они легко превращаются во всякого рода укреппункты. Заходить в Харьков — это просто гиблое дело», — отметил Чаленко. Почему российская армия решила наступать на Харьков Новость по теме Система ПВО сбила две воздушные цели над Белгородом и Белгородским районом По словам собеседника агентства, Киев вынудил российскую армию перейти в наступление на этом направлении. «Харьков в последний год стал плацдармом ВСУ. Оттуда они кошмарят Белгородскую, Брянскую, Курскую область. Украинцы нам показали, что даже если мы не планировали сейчас идти на Харьков, то это нужно делать. Это плацдарм, с которого легко можно бить по российской территории. Нужно эту границу очень сильно отодвигать», — заявил он. При этом, добавил военный корреспондент, в 2014 году Харьков мог стать флагманом Донецка. «Это такой русский город. Очень интеллектуальный. Там находится 50 вузов. Население его всегда было абсолютно пророссийским. Если бы не наивность в 2014 году активистов „Русской весны“, у нас бы была Харьковская народная республика. На меня заведено на Украине уголовное дело из-за этого. 110 статья за сепаратизм, за то, что я предложил сделать Новороссию автономной республикой, входящей в состав Украины, со столицей в городе Харьков. Мы все думали, что этот город — это флагман Донецка. Потому что там были и более мощные выступления, чем в Донецке. Но так вот закончилось все. Поэтому Харьковская область должна быть освобождена», — подытожил Чаленко. Ранее telegram-канал Readovka сообщил, что под контроль России перешло село Стрелечья Харьковской области. Позже telegram-канал «Военное дело» заявил об освобождении Борисовки и наступлении на нескольких направлениях на город Волчанск (находится рядом с Шебекино и Белгородом). Украинский военный 24-й ОШБ «Айдар» (террористическая организация, запрещена в России) Станислав Бунятов заявил в своем telegram-канале, что ВСУ ожидают наступления российской армии на Харьковском направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия будет продвигаться по флангам в Харьковском направлении, изолируя театр боевых действий. Военные будут разрушать логистику поставок оружия и припасов ВСУ, перекрывать дороги, опорные пункты, укрепрайоны, чтобы в итоге взять город в окружение. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко. «Харьков — это огромная миллионная агломерация. Заходить в него — это положить всю нашу армию. Поэтому сейчас Вооруженные силы РФ пришли к следующей тактике — они продвигаются по флангам и изолирует театр боевых действий. То есть разрушают всю логистику, мосты, опорные пункты, укрепрайоны, железную дорогу, ставят под огневой контроль основные магистрали по дорогам, по которым можно будет подвозить резервы, боеприпасы. Харьков по идее должен быть окружен. Если все это дело перекрыть, то как в Мариуполе (операция длилась три месяца, — прим. URA.RU) там не будет. Там будут работать беспилотники, космическая разведка. Они знают, где сидят ВСУ, и будут точечно вышибать. Естественно, какие-то группы будут заходить, вступать в бой, чтобы у украинской армии иссякал боезапас, продукты питания. Плюс, будут работать те же ФАБ-1500 (фугасные бомбы)», — объяснил Александр Чаленко. Военкор подчеркнул, что Харьков сложен с военной точки зрения и из-за природных особенностей. По словам собеседника агентства, Киев вынудил российскую армию перейти в наступление на этом направлении. «Харьков в последний год стал плацдармом ВСУ. Оттуда они кошмарят Белгородскую, Брянскую, Курскую область. Украинцы нам показали, что даже если мы не планировали сейчас идти на Харьков, то это нужно делать. Это плацдарм, с которого легко можно бить по российской территории. Нужно эту границу очень сильно отодвигать», — заявил он. При этом, добавил военный корреспондент, в 2014 году Харьков мог стать флагманом Донецка. «Это такой русский город. Очень интеллектуальный. Там находится 50 вузов. Население его всегда было абсолютно пророссийским. Если бы не наивность в 2014 году активистов „Русской весны“, у нас бы была Харьковская народная республика. На меня заведено на Украине уголовное дело из-за этого. 110 статья за сепаратизм, за то, что я предложил сделать Новороссию автономной республикой, входящей в состав Украины, со столицей в городе Харьков. Мы все думали, что этот город — это флагман Донецка. Потому что там были и более мощные выступления, чем в Донецке. Но так вот закончилось все. Поэтому Харьковская область должна быть освобождена», — подытожил Чаленко. Ранее telegram-канал Readovka сообщил, что под контроль России перешло село Стрелечья Харьковской области. Позже telegram-канал «Военное дело» заявил об освобождении Борисовки и наступлении на нескольких направлениях на город Волчанск (находится рядом с Шебекино и Белгородом). Украинский военный 24-й ОШБ «Айдар» (террористическая организация, запрещена в России) Станислав Бунятов заявил в своем telegram-канале, что ВСУ ожидают наступления российской армии на Харьковском направлении.