Украина сообщает о начале наступления ВС РФ в Харьковской области: что известно, карта

Readovka: ВС РФ освободили поселок Стрелечья в Харьковской области

10 мая 2024 в 13:50 Размер текста - 17 +

Армия Украины пытается удержать позиции в Харьковской области Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия РФ готовит мощное наступление на Волчанск в Харьковской области (населенный пункт находится рядом с Шебекино и Белгородом). В украинском городе уже идет эвакуация. Об этом заявили украинские военные. Рядом с Волчанским освобожден поселок Стрелечья, пишут российские СМИ. «Обстановка очень напряженная. Ожидаем наступление… Группы ДРГ пытались ночью прощупать пограничную линию. Их отбили», — заявил украинский военный 24-й ОШБ «Айдар» (террористическая организация, запрещена в России) Станислав Бунятов в своем telegram-канале. До этого армия РФ нанесла удары по северу Харьковской области. Под удар попал и Волчанск. Telegram-канал «Военное дело» пишет, что наступление на Волчанск уже началось на нескольких направлениях. 10 мая под контроль России перешли населенные пункты Борисовка и поселок Стрелечья в Харьковской области. О последнем сообщил telegram-канал Readovka, а о Борисовке — telegram-канал «Военное дело». В Минобороны РФ еще не комментировали эти сообщения. Условные обозначения интерактивной карты URA.RU Фото: инфографика URA.RU Другие украинские военные, которые находятся в Волчанске, заявили, что проводится срочная эвакуация гражданских. Глава Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко уверен, что у России есть для операции все ресурсы. Однако он считает, что ВС РФ не смогут дойти до Харькова, сообщает telegram-канал «Страна.ua». Сейчас ВСУ пытаются усилить свои подразделения в районе Волчанска: идет стягивание дополнительных сил. Однако уверенности в том, что город не будет сдан, в ВСУ нет, отметил Бунятов. О наступлении на Харьковскую область в ВСУ заявляли еще 8 мая. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что ВС РФ уже возобновили активные действия на данном направлении, вероятно, он имел в виду обстрелы. Командир 92-го полка ВСУ полковник Павел Федосенко, оценивая ситуацию в армии, заявил, что ВС РФ возьмут Харьков и Кривой Рог через несколько недель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Армия РФ готовит мощное наступление на Волчанск в Харьковской области (населенный пункт находится рядом с Шебекино и Белгородом). В украинском городе уже идет эвакуация. Об этом заявили украинские военные. Рядом с Волчанским освобожден поселок Стрелечья, пишут российские СМИ. «Обстановка очень напряженная. Ожидаем наступление… Группы ДРГ пытались ночью прощупать пограничную линию. Их отбили», — заявил украинский военный 24-й ОШБ «Айдар» (террористическая организация, запрещена в России) Станислав Бунятов в своем telegram-канале. До этого армия РФ нанесла удары по северу Харьковской области. Под удар попал и Волчанск. Telegram-канал «Военное дело» пишет, что наступление на Волчанск уже началось на нескольких направлениях. 10 мая под контроль России перешли населенные пункты Борисовка и поселок Стрелечья в Харьковской области. О последнем сообщил telegram-канал Readovka, а о Борисовке — telegram-канал «Военное дело». В Минобороны РФ еще не комментировали эти сообщения. Другие украинские военные, которые находятся в Волчанске, заявили, что проводится срочная эвакуация гражданских. Глава Центра по противодействию дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко уверен, что у России есть для операции все ресурсы. Однако он считает, что ВС РФ не смогут дойти до Харькова, сообщает telegram-канал «Страна.ua». Сейчас ВСУ пытаются усилить свои подразделения в районе Волчанска: идет стягивание дополнительных сил. Однако уверенности в том, что город не будет сдан, в ВСУ нет, отметил Бунятов. О наступлении на Харьковскую область в ВСУ заявляли еще 8 мая. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что ВС РФ уже возобновили активные действия на данном направлении, вероятно, он имел в виду обстрелы. Командир 92-го полка ВСУ полковник Павел Федосенко, оценивая ситуацию в армии, заявил, что ВС РФ возьмут Харьков и Кривой Рог через несколько недель.