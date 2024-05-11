В мире В Ереване задержаны более 40 участников протестов от оппозиции 11 мая 2024 в 14:03 Размер текста - 17 + Протестующие требуют смены политического курса Армении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Более 40 участников протестов в Ереване задержаны. Активисты требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявили в местной полиции. «Все 41 граждан были доставлены в участки из-за невыполнения законных требований полиции», — отметили в ведомстве, передает ТАСС. Речь идет про движение «Тавуш во имя родины». Сторонники движения заблокировали ранее несколько улиц в Ереване. Акции протеста при этом идут по всей Армении. Активистов возглавляет архиепископ Баграт. Против него недавно началась информационная война, в которой замешаны армянские СМИ и западание страны, заявлял он сам. 9 мая Баграт выступил с ультиматумом. Он дал Пашинину час, чтобы тот ушел в отставку, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Более 40 участников протестов в Ереване задержаны. Активисты требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявили в местной полиции. «Все 41 граждан были доставлены в участки из-за невыполнения законных требований полиции», — отметили в ведомстве, передает ТАСС. Речь идет про движение «Тавуш во имя родины». Сторонники движения заблокировали ранее несколько улиц в Ереване. Акции протеста при этом идут по всей Армении. Активистов возглавляет архиепископ Баграт. Против него недавно началась информационная война, в которой замешаны армянские СМИ и западание страны, заявлял он сам. 9 мая Баграт выступил с ультиматумом. Он дал Пашинину час, чтобы тот ушел в отставку, передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям