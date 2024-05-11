Армянские оппозиционеры начали блокировать улицы Еревана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ереван, Армения, армянская церковь, армения, ереван
Акции протеста дошли и до Еревана Фото:

Оппозиционное движение «Тавуш во имя родины» заблокировало улицы Еревана в нескольких местах. Полиция задерживает активистов. Протесты транслируют местные телеканалы и СМИ.

«Сторонники движения „Тавуш во имя родины“ перекрыли проспект Азатутян в Ереване. Полиция начала задерживать активистов», — сообщает telegram-канал «Sputnik Армения — Новости».

Оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Утром Пашинян планировал посетить школу №7 в городе Эчмиадзине. Активисты устроили акцию неповиновения.

Сами протесты начались еще 4 мая. Акцию возглавил глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. 9 мая активисты вошли в Ереван. Они также выступают против политики односторонних уступок Азербайджану, в частности, передачу Баку четырех сел из-за делимитации и демаркации границы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Оппозиционное движение «Тавуш во имя родины» заблокировало улицы Еревана в нескольких местах. Полиция задерживает активистов. Протесты транслируют местные телеканалы и СМИ. «Сторонники движения „Тавуш во имя родины“ перекрыли проспект Азатутян в Ереване. Полиция начала задерживать активистов», — сообщает telegram-канал «Sputnik Армения — Новости». Оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Утром Пашинян планировал посетить школу №7 в городе Эчмиадзине. Активисты устроили акцию неповиновения. Сами протесты начались еще 4 мая. Акцию возглавил глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. 9 мая активисты вошли в Ереван. Они также выступают против политики односторонних уступок Азербайджану, в частности, передачу Баку четырех сел из-за делимитации и демаркации границы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...