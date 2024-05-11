В мире Армянские оппозиционеры начали блокировать улицы Еревана 11 мая 2024 в 12:39 Размер текста - 17 + Акции протеста дошли и до Еревана Фото: Виталий Страхов © URA.RU Оппозиционное движение «Тавуш во имя родины» заблокировало улицы Еревана в нескольких местах. Полиция задерживает активистов. Протесты транслируют местные телеканалы и СМИ. «Сторонники движения „Тавуш во имя родины“ перекрыли проспект Азатутян в Ереване. Полиция начала задерживать активистов», — сообщает telegram-канал «Sputnik Армения — Новости». Оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Утром Пашинян планировал посетить школу №7 в городе Эчмиадзине. Активисты устроили акцию неповиновения. Сами протесты начались еще 4 мая. Акцию возглавил глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. 9 мая активисты вошли в Ереван. Они также выступают против политики односторонних уступок Азербайджану, в частности, передачу Баку четырех сел из-за делимитации и демаркации границы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Оппозиционное движение «Тавуш во имя родины» заблокировало улицы Еревана в нескольких местах. Полиция задерживает активистов. Протесты транслируют местные телеканалы и СМИ. «Сторонники движения „Тавуш во имя родины“ перекрыли проспект Азатутян в Ереване. Полиция начала задерживать активистов», — сообщает telegram-канал «Sputnik Армения — Новости». Оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Утром Пашинян планировал посетить школу №7 в городе Эчмиадзине. Активисты устроили акцию неповиновения. Сами протесты начались еще 4 мая. Акцию возглавил глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. 9 мая активисты вошли в Ереван. Они также выступают против политики односторонних уступок Азербайджану, в частности, передачу Баку четырех сел из-за делимитации и демаркации границы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям