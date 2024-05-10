10 мая 2024

На трассе Тюмень — Омск из-за ДТП организовали реверсивное движение

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Авария на Серовском тракте. Выезд с Невьянска, дтп, трасса, перевернувшийся грузовик, самосвал, авария
На трассе произошла крупная авария с четырьмя большегрузами Фото:

На участке трассы Тюмень — Омск, где произошла крупная авария с большегрузами, движение осуществляется в реверсивном режиме. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

«Движение на 349-м километре автодороги Тюмень — Омск открыто. До полного устранения последствий ДТП оно осуществляется в реверсивном режиме. Выполняйте сигналы регулировщиков!» — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Сообщалось, что на участке трассы было полностью ограничено движение. Там столкнулись четыре фуры. Предварительно, два большегруза стали обгонять колонну автомобилей, но столкнулись между собой. Для ликвидации последствий на месте аварии работают дорожные службы.

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На участке трассы Тюмень — Омск, где произошла крупная авария с большегрузами, движение осуществляется в реверсивном режиме. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «Движение на 349-м километре автодороги Тюмень — Омск открыто. До полного устранения последствий ДТП оно осуществляется в реверсивном режиме. Выполняйте сигналы регулировщиков!» — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Сообщалось, что на участке трассы было полностью ограничено движение. Там столкнулись четыре фуры. Предварительно, два большегруза стали обгонять колонну автомобилей, но столкнулись между собой. Для ликвидации последствий на месте аварии работают дорожные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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