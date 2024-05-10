Почему в Кургане возникло северное сияние и когда ждать следующее

В Кургане наблюдалось северное сияние из-за совпадения природных факторов

11 мая 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Курганцы оценили красоту северного сияния (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Курганской области в ночь на 11 мая жители наблюдали северное сияние. В регионе это природное явление случается крайне редко. Чтобы возникло северное сияние, необходимы определенные условия, например, геомагнитные бури и облачность. О том, почему в нашей области появилось северное сияние и когда жители смогут увидеть эту красоту в следующий раз — читайте в материале URA.RU. Что такое северное сияние и почему оно случается Северное сияние представляет собой оптическое явление, когда начинает светиться разными цветами верхний слой атмосферы. Оно происходит обычно после ярких вспышек на Солнце, когда выбрасываются заряженные частицы. После того, как эти частицы сталкиваются с магнитосферой Земли появляется красивое свечение. Сияния могут быть похожи на светящуюся дугу с яркой границей снизу и размазанными контурами сверху или напоминать переливы и движение, словно занавеска на ветру. Почему в Кургане появилось северное сияние Жители Курганской области смогли увидеть северное сияние, так как здесь наблюдались осадки и густая облачность. В Кургане кратковременное прояснение пришлось на ночь и утро, что позволило наблюдать сияние во всех красках, подчеркивает синоптик-любитель Илья Винштейн. На метеорологических сайтах отмечается, что в ночь на 11 мая на солнце были зафиксированы сильнейшие вспышки. Таким образом, сочетание факторов солнечной активности и высокой облачности привели к появлению этого яркого природного явления. Когда ждать следующее сияние в регионе Пик солнечной активности прогнозируется в начале 2025 года. Поэтому, если в Курганской области магнитные бури снова совпадут с атмосферной облачностью, то возможно возвращение северного сияния. Единственный способ заранее предсказать время начала геомагнитной бури и сияний — это следить за параметрами солнечного ветра, которые передает спутник «DSCOVR», находящийся в полутора миллионах километров ближе к Солнцу, чем Земля. По данным портала «AstroAlert|/Наблюдательная астрономия» полярное сияние недавно видели жители Европейской части России в районах городов: Псков, Великий Новгород, Вологда, Кострома, Ярославль, а также в Ростовской области, Ставропольского края, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей. На Урале и в Зауралье любители астрономии фиксировали красоту этого природного явления. Как лучше фотографировать северное сияние Лучше всего можно заснять северное сияние с помощью профессионального фотоаппарата. Он способен воспринимать цвет эффективнее, чем, например, глаз человека. Для съемок вам понадобится штатив, пульт управления фотоаппаратом или специальный тросик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области в ночь на 11 мая жители наблюдали северное сияние. В регионе это природное явление случается крайне редко. Чтобы возникло северное сияние, необходимы определенные условия, например, геомагнитные бури и облачность. О том, почему в нашей области появилось северное сияние и когда жители смогут увидеть эту красоту в следующий раз — читайте в материале URA.RU. Северное сияние представляет собой оптическое явление, когда начинает светиться разными цветами верхний слой атмосферы. Оно происходит обычно после ярких вспышек на Солнце, когда выбрасываются заряженные частицы. После того, как эти частицы сталкиваются с магнитосферой Земли появляется красивое свечение. Сияния могут быть похожи на светящуюся дугу с яркой границей снизу и размазанными контурами сверху или напоминать переливы и движение, словно занавеска на ветру. Жители Курганской области смогли увидеть северное сияние, так как здесь наблюдались осадки и густая облачность. В Кургане кратковременное прояснение пришлось на ночь и утро, что позволило наблюдать сияние во всех красках, подчеркивает синоптик-любитель Илья Винштейн. На метеорологических сайтах отмечается, что в ночь на 11 мая на солнце были зафиксированы сильнейшие вспышки. Таким образом, сочетание факторов солнечной активности и высокой облачности привели к появлению этого яркого природного явления. Пик солнечной активности прогнозируется в начале 2025 года. Поэтому, если в Курганской области магнитные бури снова совпадут с атмосферной облачностью, то возможно возвращение северного сияния. Единственный способ заранее предсказать время начала геомагнитной бури и сияний — это следить за параметрами солнечного ветра, которые передает спутник «DSCOVR», находящийся в полутора миллионах километров ближе к Солнцу, чем Земля. По данным портала «AstroAlert|/Наблюдательная астрономия» полярное сияние недавно видели жители Европейской части России в районах городов: Псков, Великий Новгород, Вологда, Кострома, Ярославль, а также в Ростовской области, Ставропольского края, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей. На Урале и в Зауралье любители астрономии фиксировали красоту этого природного явления. Лучше всего можно заснять северное сияние с помощью профессионального фотоаппарата. Он способен воспринимать цвет эффективнее, чем, например, глаз человека. Для съемок вам понадобится штатив, пульт управления фотоаппаратом или специальный тросик.