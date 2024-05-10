Крупный перевозчик «Кургангортранс» в пять раз увеличил прибыль

Перевозчик «Кургангортранс» более чем в пять раз нарастил прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации предприятия.
«Чистая прибыль ООО „Кургангортранс“ увеличилась с семи млн рублей (2022 г.) до 37 млн рублей за 2023 год. Выручка перевозчика за тот же период выросла в четыре раза и достигла 412 млн рублей», — указано в документации в сервисе СБИС.
Владельцем «Кургангортранса» является Алексей Кирпищиков. Свое сегодняшнее название фирма получила в декабре 2023 года. Ранее компания называлась — «Транссервис», отмечается в СБИС. Перевозчик обслуживает десятки городских маршрутов.
Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в ООО «Кургангортранс». Ответ ожидается.
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Перевозчик «Кургангортранс» более чем в пять раз нарастил прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации предприятия. «Чистая прибыль ООО „Кургангортранс“ увеличилась с семи млн рублей (2022 г.) до 37 млн рублей за 2023 год. Выручка перевозчика за тот же период выросла в четыре раза и достигла 412 млн рублей», — указано в документации в сервисе СБИС. Владельцем «Кургангортранса» является Алексей Кирпищиков. Свое сегодняшнее название фирма получила в декабре 2023 года. Ранее компания называлась — «Транссервис», отмечается в СБИС. Перевозчик обслуживает десятки городских маршрутов. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в ООО «Кургангортранс». Ответ ожидается.