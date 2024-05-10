10 мая 2024
09 мая 2024

Крупный перевозчик «Кургангортранс» в пять раз увеличил прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусное депо. Курган, я люблю курган, автобусы, пассажирский автобус
В Кургане автобусный перевозчик резко увеличил прибыль (архивное фото) Фото:

Перевозчик «Кургангортранс» более чем в пять раз нарастил прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации предприятия.

«Чистая прибыль ООО „Кургангортранс“ увеличилась с семи млн рублей (2022 г.) до 37 млн рублей за 2023 год. Выручка перевозчика за тот же период выросла в четыре раза и достигла 412 млн рублей», — указано в документации в сервисе СБИС.

Владельцем «Кургангортранса» является Алексей Кирпищиков. Свое сегодняшнее название фирма получила в декабре 2023 года. Ранее компания называлась — «Транссервис», отмечается в СБИС. Перевозчик обслуживает десятки городских маршрутов.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в ООО «Кургангортранс». Ответ ожидается.

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Перевозчик «Кургангортранс» более чем в пять раз нарастил прибыль по итогам работы за 2023 год. Об этом говорится в финансовой документации предприятия. «Чистая прибыль ООО „Кургангортранс“ увеличилась с семи млн рублей (2022 г.) до 37 млн рублей за 2023 год. Выручка перевозчика за тот же период выросла в четыре раза и достигла 412 млн рублей», — указано в документации в сервисе СБИС. Владельцем «Кургангортранса» является Алексей Кирпищиков. Свое сегодняшнее название фирма получила в декабре 2023 года. Ранее компания называлась — «Транссервис», отмечается в СБИС. Перевозчик обслуживает десятки городских маршрутов. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос по теме публикации в ООО «Кургангортранс». Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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