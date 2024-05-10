10 мая 2024
09 мая 2024

В Сургуте начался ледоход. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледоход. Салехард, обь, ледоход
На Оби 11 мая начался ледоход Фото:

На реке Обь в районе Сургута (ХМАО) начался ледоход. Об этом сообщают местные жители.

«Ситуация на Оби в Сургуте 11 мая. Дождались! Следим за движением», — написали очевидцы в telegram-канале «ЧП Сургут». Там же они прислали видеоролик ледохода.

На реке Обь в районе Нижневартовска тоже пару дней назад начался ледоход. В пресс-службе МЧС Югры журналисту URA.RU объяснили, что голова ледохода находится на границе Нижневартовска и Томской области и до города еще не дошла.

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На реке Обь в районе Сургута (ХМАО) начался ледоход. Об этом сообщают местные жители. «Ситуация на Оби в Сургуте 11 мая. Дождались! Следим за движением», — написали очевидцы в telegram-канале «ЧП Сургут». Там же они прислали видеоролик ледохода. На реке Обь в районе Нижневартовска тоже пару дней назад начался ледоход. В пресс-службе МЧС Югры журналисту URA.RU объяснили, что голова ледохода находится на границе Нижневартовска и Томской области и до города еще не дошла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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