На Оби 11 мая начался ледоход
На реке Обь в районе Сургута (ХМАО) начался ледоход. Об этом сообщают местные жители.
«Ситуация на Оби в Сургуте 11 мая. Дождались! Следим за движением», — написали очевидцы в telegram-канале «ЧП Сургут». Там же они прислали видеоролик ледохода.
На реке Обь в районе Нижневартовска тоже пару дней назад начался ледоход. В пресс-службе МЧС Югры журналисту URA.RU объяснили, что голова ледохода находится на границе Нижневартовска и Томской области и до города еще не дошла.
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