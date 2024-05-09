В Нижневартовске начался ледоход

На реке Обь в районе Нижневартовска начался ледоход. Об этом сообщают местные жители.
«Лед на Оби тронулся еще два дня назад, а сегодня уже видно активное движение. Ледоход начался, даже видно свободные участки воды», — передает жительница Нижневартовска в беседе с корреспондентом URA.RU.
В пресс-службе МЧС Югры журналисту агентства объяснили, что голова ледохода находится на границе Нижневартовска и Томской области и до города еще не дошла. «Если подвижки льда образуются по всей ширине русла реки, то образуется новая голова ледохода. Вторая голова уже образовалась в месте, где Иртыш пробил устье реки. Она уже прошла Ханты-Мансийский район и подошла к Октябрьскому. Это природный процесс: значит лед тонкий, поднялась вода», — пояснили в окружном Управлении МЧС.
Уровень воды на всех участках в норме и не превышает среднегодовых значений. При прохождении головы ледохода близ населенного пункта, этот уровень возрастает, что может привести к подтоплению пройменной части реки.
Ранее URA.RU писало о том, что 8 мая в Нижневартовске начались подвижки льда на Оби. Власти города прогнозировали начало ледохода 13 мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!