В Нижневартовске начался ледоход

10 мая 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

На реке Обь в районе Нижневартовска начался ледоход Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU На реке Обь в районе Нижневартовска начался ледоход. Об этом сообщают местные жители. «Лед на Оби тронулся еще два дня назад, а сегодня уже видно активное движение. Ледоход начался, даже видно свободные участки воды», — передает жительница Нижневартовска в беседе с корреспондентом URA.RU. В пресс-службе МЧС Югры журналисту агентства объяснили, что голова ледохода находится на границе Нижневартовска и Томской области и до города еще не дошла. «Если подвижки льда образуются по всей ширине русла реки, то образуется новая голова ледохода. Вторая голова уже образовалась в месте, где Иртыш пробил устье реки. Она уже прошла Ханты-Мансийский район и подошла к Октябрьскому. Это природный процесс: значит лед тонкий, поднялась вода», — пояснили в окружном Управлении МЧС. Уровень воды на всех участках в норме и не превышает среднегодовых значений. При прохождении головы ледохода близ населенного пункта, этот уровень возрастает, что может привести к подтоплению пройменной части реки. Ранее URA.RU писало о том, что 8 мая в Нижневартовске начались подвижки льда на Оби. Власти города прогнозировали начало ледохода 13 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На реке Обь в районе Нижневартовска начался ледоход. Об этом сообщают местные жители. «Лед на Оби тронулся еще два дня назад, а сегодня уже видно активное движение. Ледоход начался, даже видно свободные участки воды», — передает жительница Нижневартовска в беседе с корреспондентом URA.RU. В пресс-службе МЧС Югры журналисту агентства объяснили, что голова ледохода находится на границе Нижневартовска и Томской области и до города еще не дошла. «Если подвижки льда образуются по всей ширине русла реки, то образуется новая голова ледохода. Вторая голова уже образовалась в месте, где Иртыш пробил устье реки. Она уже прошла Ханты-Мансийский район и подошла к Октябрьскому. Это природный процесс: значит лед тонкий, поднялась вода», — пояснили в окружном Управлении МЧС. Уровень воды на всех участках в норме и не превышает среднегодовых значений. При прохождении головы ледохода близ населенного пункта, этот уровень возрастает, что может привести к подтоплению пройменной части реки. Ранее URA.RU писало о том, что 8 мая в Нижневартовске начались подвижки льда на Оби. Власти города прогнозировали начало ледохода 13 мая.