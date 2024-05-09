09 мая 2024

В Нижневартовске начался ледоход

© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок ХМАО, ледоход
На реке Обь в районе Нижневартовска начался ледоход Фото:

На реке Обь в районе Нижневартовска начался ледоход. Об этом сообщают местные жители.

«Лед на Оби тронулся еще два дня назад, а сегодня уже видно активное движение. Ледоход начался, даже видно свободные участки воды», — передает жительница Нижневартовска в беседе с корреспондентом URA.RU.

В пресс-службе МЧС Югры журналисту агентства объяснили, что голова ледохода находится на границе Нижневартовска и Томской области и до города еще не дошла. «Если подвижки льда образуются по всей ширине русла реки, то образуется новая голова ледохода. Вторая голова уже образовалась в месте, где Иртыш пробил устье реки. Она уже прошла Ханты-Мансийский район и подошла к Октябрьскому. Это природный процесс: значит лед тонкий, поднялась вода», — пояснили в окружном Управлении МЧС.

Уровень воды на всех участках в норме и не превышает среднегодовых значений. При прохождении головы ледохода близ населенного пункта, этот уровень возрастает, что может привести к подтоплению пройменной части реки.

Ранее URA.RU писало о том, что 8 мая в Нижневартовске начались подвижки льда на Оби. Власти города прогнозировали начало ледохода 13 мая.

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На реке Обь в районе Нижневартовска начался ледоход. Об этом сообщают местные жители. «Лед на Оби тронулся еще два дня назад, а сегодня уже видно активное движение. Ледоход начался, даже видно свободные участки воды», — передает жительница Нижневартовска в беседе с корреспондентом URA.RU. В пресс-службе МЧС Югры журналисту агентства объяснили, что голова ледохода находится на границе Нижневартовска и Томской области и до города еще не дошла. «Если подвижки льда образуются по всей ширине русла реки, то образуется новая голова ледохода. Вторая голова уже образовалась в месте, где Иртыш пробил устье реки. Она уже прошла Ханты-Мансийский район и подошла к Октябрьскому. Это природный процесс: значит лед тонкий, поднялась вода», — пояснили в окружном Управлении МЧС. Уровень воды на всех участках в норме и не превышает среднегодовых значений. При прохождении головы ледохода близ населенного пункта, этот уровень возрастает, что может привести к подтоплению пройменной части реки. Ранее URA.RU писало о том, что 8 мая в Нижневартовске начались подвижки льда на Оби. Власти города прогнозировали начало ледохода 13 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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