10 мая 2024

Жительница заявила, что в свердловском городе неделю нет света

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, лампочка, лампа, новое жилье, новый дом, натяжной потолок, новостройки, освещение дома
По словам местных жителей, электричества до сих пор нет на нескольких улицах города Фото:
новость из сюжета
Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

Жительница Дегтярска (Свердловская область) Галина Блинова рассказала URA.RU, что после мощных снегопадов 4 мая у части горожан якобы так и не восстановилось электроснабжение. При этом в пресс-службе «Россетей Урал» агентству заявили, что в зоне ответственности компании все в порядке.

«С 4 мая город Дегтярск находится в блокадном положении. Из-за сильного снегопада много обрывов электросетей, кучи поваленных деревьев. До сих пор у трети города нет света, отопления и питьевой воды. Воду перестали подвозить жителям 6 мая», — рассказала Блинова. Она создала чат, где участники пишут о проблемных местах. Жалобы поступают с улиц Старый Соцгород и Клубная, Крылатовки и Кунгурки. Также местные жители жалуются на преждевременное отключение отопления на некоторых улицах.

«Все оборудование „Россети Урал“ в городе Дегтярске в работе. Каких-либо нарушений электроснабжения в зоне ответственности компании не зафиксировано. Ведут восстановительные работы только СНТ на своих участках сети», — сообщили URA.RU в электроснабжающей организации.

Корреспондент URA.RU обратился также в пресс-службу администрации Дегтярска. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Дегтярска (Свердловская область) Галина Блинова рассказала URA.RU, что после мощных снегопадов 4 мая у части горожан якобы так и не восстановилось электроснабжение. При этом в пресс-службе «Россетей Урал» агентству заявили, что в зоне ответственности компании все в порядке. «С 4 мая город Дегтярск находится в блокадном положении. Из-за сильного снегопада много обрывов электросетей, кучи поваленных деревьев. До сих пор у трети города нет света, отопления и питьевой воды. Воду перестали подвозить жителям 6 мая», — рассказала Блинова. Она создала чат, где участники пишут о проблемных местах. Жалобы поступают с улиц Старый Соцгород и Клубная, Крылатовки и Кунгурки. Также местные жители жалуются на преждевременное отключение отопления на некоторых улицах. «Все оборудование „Россети Урал“ в городе Дегтярске в работе. Каких-либо нарушений электроснабжения в зоне ответственности компании не зафиксировано. Ведут восстановительные работы только СНТ на своих участках сети», — сообщили URA.RU в электроснабжающей организации. Корреспондент URA.RU обратился также в пресс-службу администрации Дегтярска. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...