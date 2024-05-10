Жительница заявила, что в свердловском городе неделю нет света

11 мая 2024 в 19:29 Размер текста - 17 +

По словам местных жителей, электричества до сих пор нет на нескольких улицах города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года Жительница Дегтярска (Свердловская область) Галина Блинова рассказала URA.RU, что после мощных снегопадов 4 мая у части горожан якобы так и не восстановилось электроснабжение. При этом в пресс-службе «Россетей Урал» агентству заявили, что в зоне ответственности компании все в порядке. «С 4 мая город Дегтярск находится в блокадном положении. Из-за сильного снегопада много обрывов электросетей, кучи поваленных деревьев. До сих пор у трети города нет света, отопления и питьевой воды. Воду перестали подвозить жителям 6 мая», — рассказала Блинова. Она создала чат, где участники пишут о проблемных местах. Жалобы поступают с улиц Старый Соцгород и Клубная, Крылатовки и Кунгурки. Также местные жители жалуются на преждевременное отключение отопления на некоторых улицах. «Все оборудование „Россети Урал“ в городе Дегтярске в работе. Каких-либо нарушений электроснабжения в зоне ответственности компании не зафиксировано. Ведут восстановительные работы только СНТ на своих участках сети», — сообщили URA.RU в электроснабжающей организации. Корреспондент URA.RU обратился также в пресс-службу администрации Дегтярска. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Дегтярска (Свердловская область) Галина Блинова рассказала URA.RU, что после мощных снегопадов 4 мая у части горожан якобы так и не восстановилось электроснабжение. При этом в пресс-службе «Россетей Урал» агентству заявили, что в зоне ответственности компании все в порядке. «С 4 мая город Дегтярск находится в блокадном положении. Из-за сильного снегопада много обрывов электросетей, кучи поваленных деревьев. До сих пор у трети города нет света, отопления и питьевой воды. Воду перестали подвозить жителям 6 мая», — рассказала Блинова. Она создала чат, где участники пишут о проблемных местах. Жалобы поступают с улиц Старый Соцгород и Клубная, Крылатовки и Кунгурки. Также местные жители жалуются на преждевременное отключение отопления на некоторых улицах. «Все оборудование „Россети Урал“ в городе Дегтярске в работе. Каких-либо нарушений электроснабжения в зоне ответственности компании не зафиксировано. Ведут восстановительные работы только СНТ на своих участках сети», — сообщили URA.RU в электроснабжающей организации. Корреспондент URA.RU обратился также в пресс-службу администрации Дегтярска. Ответ ожидается.