Жительница заявила, что в свердловском городе неделю нет света

Жительница Дегтярска (Свердловская область) Галина Блинова рассказала URA.RU, что после мощных снегопадов 4 мая у части горожан якобы так и не восстановилось электроснабжение. При этом в пресс-службе «Россетей Урал» агентству заявили, что в зоне ответственности компании все в порядке.
«С 4 мая город Дегтярск находится в блокадном положении. Из-за сильного снегопада много обрывов электросетей, кучи поваленных деревьев. До сих пор у трети города нет света, отопления и питьевой воды. Воду перестали подвозить жителям 6 мая», — рассказала Блинова. Она создала чат, где участники пишут о проблемных местах. Жалобы поступают с улиц Старый Соцгород и Клубная, Крылатовки и Кунгурки. Также местные жители жалуются на преждевременное отключение отопления на некоторых улицах.
«Все оборудование „Россети Урал“ в городе Дегтярске в работе. Каких-либо нарушений электроснабжения в зоне ответственности компании не зафиксировано. Ведут восстановительные работы только СНТ на своих участках сети», — сообщили URA.RU в электроснабжающей организации.
Корреспондент URA.RU обратился также в пресс-службу администрации Дегтярска. Ответ ожидается.
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