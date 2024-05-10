10 мая 2024

Боец ММА из Челябинска победил соперника, который никогда не проигрывал. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дворцов vs Зеленски. Екатеринбург
На ринге Дворцов оказался сильнее Зеленски Фото:

Боец ММА из Челябинска Александр Дворцов победил 11 мая на турнире RCC 19 белоруса Илью Зеленски, который до сегодняшнего дня никогда не проигрывал. Победа досталась Дворцову в трехраундовом бою в легком весе (до 70,3 кг), передает корреспондент URA.RU.

«У Зеленски во время боя мало что получалось, а его прессинг и атаки не приносил плоды. Дворцов, напротив, провел уверенный бой. Судьи присудили ему победу. Зеленски потерпел первое поражение в своей карьере», — передает корреспондент URA.RU.

Комментируя свою победу, Дворцов отметил, что это заслуга всей его команды. Он отметил, что стал лучшим на ринге, хотя перед боем не исключал, что мог бы и проиграть Зеленски. Схватка между спортсменами прошла в Екатеринбурге.

Дворцов vs Зеленски. Екатеринбург
Фото:
Дворцов vs Зеленски. Екатеринбург
Фото:

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Боец ММА из Челябинска Александр Дворцов победил 11 мая на турнире RCC 19 белоруса Илью Зеленски, который до сегодняшнего дня никогда не проигрывал. Победа досталась Дворцову в трехраундовом бою в легком весе (до 70,3 кг), передает корреспондент URA.RU. «У Зеленски во время боя мало что получалось, а его прессинг и атаки не приносил плоды. Дворцов, напротив, провел уверенный бой. Судьи присудили ему победу. Зеленски потерпел первое поражение в своей карьере», — передает корреспондент URA.RU. Комментируя свою победу, Дворцов отметил, что это заслуга всей его команды. Он отметил, что стал лучшим на ринге, хотя перед боем не исключал, что мог бы и проиграть Зеленски. Схватка между спортсменами прошла в Екатеринбурге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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