На ринге Дворцов оказался сильнее Зеленски Фото: Илья Московец © URA.RU

Боец ММА из Челябинска Александр Дворцов победил 11 мая на турнире RCC 19 белоруса Илью Зеленски, который до сегодняшнего дня никогда не проигрывал. Победа досталась Дворцову в трехраундовом бою в легком весе (до 70,3 кг), передает корреспондент URA.RU.

«У Зеленски во время боя мало что получалось, а его прессинг и атаки не приносил плоды. Дворцов, напротив, провел уверенный бой. Судьи присудили ему победу. Зеленски потерпел первое поражение в своей карьере», — передает корреспондент URA.RU.

Комментируя свою победу, Дворцов отметил, что это заслуга всей его команды. Он отметил, что стал лучшим на ринге, хотя перед боем не исключал, что мог бы и проиграть Зеленски. Схватка между спортсменами прошла в Екатеринбурге.

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU