Мантуров предложен вице-премьером в новом составе правительства России

Денис Мантуров займет пост вице-премьера в новом составе правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина Борис Беляков.
«В новом составе кабмина Денис Мантуров, в чьем ведении находится промышленность, займет пост первого вице-премьера», — рассказал пресс-секретарь. Он добавил, что повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.
Михаил Мишустин переназначен премьер-министром 10 мая. А сегодня он внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства
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