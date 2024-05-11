Мантуров предложен вице-премьером в новом составе правительства России

11 мая 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Денис Мантуров станет вице-премьером Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Денис Мантуров займет пост вице-премьера в новом составе правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина Борис Беляков. «В новом составе кабмина Денис Мантуров, в чьем ведении находится промышленность, займет пост первого вице-премьера», — рассказал пресс-секретарь. Он добавил, что повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным. Михаил Мишустин переназначен премьер-министром 10 мая. А сегодня он внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Денис Мантуров займет пост вице-премьера в новом составе правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина Борис Беляков. «В новом составе кабмина Денис Мантуров, в чьем ведении находится промышленность, займет пост первого вице-премьера», — рассказал пресс-секретарь. Он добавил, что повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным. Михаил Мишустин переназначен премьер-министром 10 мая. А сегодня он внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства