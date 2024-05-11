Мантуров предложен вице-премьером в новом составе правительства России

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Мантуров на Тнф. Тюмень , мантуров денис
Денис Мантуров станет вице-премьером Фото:
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Смена правительства в России-2024

Денис Мантуров займет пост вице-премьера в новом составе правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина Борис Беляков.

«В новом составе кабмина Денис Мантуров, в чьем ведении находится промышленность, займет пост первого вице-премьера», — рассказал пресс-секретарь. Он добавил, что повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.

Михаил Мишустин переназначен премьер-министром 10 мая. А сегодня он внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства

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Денис Мантуров займет пост вице-премьера в новом составе правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Михаила Мишустина Борис Беляков. «В новом составе кабмина Денис Мантуров, в чьем ведении находится промышленность, займет пост первого вице-премьера», — рассказал пресс-секретарь. Он добавил, что повышение статуса вице-премьера, курирующего промышленность, обусловлено важностью обеспечения технологического лидерства, о чем говорится в новом майском указе, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным. Михаил Мишустин переназначен премьер-министром 10 мая. А сегодня он внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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