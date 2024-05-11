Александр Новак будет курировать экономический блок вместо Андрея Белоусова

11 мая 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Александр Новак долго координировал вопросы экономики и финансов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Из-за перехода первого вице-премьера Андрея Белоусова на новое место работы в составе правительства Михаила Мишустина, помимо сферы энергетики, вице-премьер Александр Новак будет курировать экономический блок. Он займется вопросами поддержки экономики и антисанкционных мер. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. «Александр Новак имеет необходимый управленческий опыт. Долгое время координировал вопросы экономики и финансов на различных должностях как в бизнесе, так и на муниципальной и государственной службе, в том числе занимал должность заместителя министра финансов», — рассказал Беляков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за перехода первого вице-премьера Андрея Белоусова на новое место работы в составе правительства Михаила Мишустина, помимо сферы энергетики, вице-премьер Александр Новак будет курировать экономический блок. Он займется вопросами поддержки экономики и антисанкционных мер. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. «Александр Новак имеет необходимый управленческий опыт. Долгое время координировал вопросы экономики и финансов на различных должностях как в бизнесе, так и на муниципальной и государственной службе, в том числе занимал должность заместителя министра финансов», — рассказал Беляков.