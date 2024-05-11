Александр Новак будет курировать экономический блок вместо Андрея Белоусова

Из-за перехода первого вице-премьера Андрея Белоусова на новое место работы в составе правительства Михаила Мишустина, помимо сферы энергетики, вице-премьер Александр Новак будет курировать экономический блок. Он займется вопросами поддержки экономики и антисанкционных мер. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
«Александр Новак имеет необходимый управленческий опыт. Долгое время координировал вопросы экономики и финансов на различных должностях как в бизнесе, так и на муниципальной и государственной службе, в том числе занимал должность заместителя министра финансов», — рассказал Беляков.
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