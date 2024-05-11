Григоренко сохранит свой пост в новом правительстве

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Заседание Правительства Российской Федерации. Москва, григоренко дмитрий
Дмитрий Григоренко возьмет на себя ответственность за цифровое развитие Фото:
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Смена правительства в России-2024

Вице-премьер Дмитрий Григоренко сохранит за собой кураторство финансовой и контрольно-надзорной сфер в новом составе правительства и дополнительно возьмет на себя ответственность за цифровое развитие, связь и антимонопольную политику. Об этом заявил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

«В дальнейшем курировать вопросы цифровой трансформации государственного управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы в новом составе правительства будет Дмитрий Григоренко», — сообщил Беляков. Передача Федеральной антимонопольной службы под его руководство предполагает ускорение реализации реформ в этой области.

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Вице-премьер Дмитрий Григоренко сохранит за собой кураторство финансовой и контрольно-надзорной сфер в новом составе правительства и дополнительно возьмет на себя ответственность за цифровое развитие, связь и антимонопольную политику. Об этом заявил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. «В дальнейшем курировать вопросы цифровой трансформации государственного управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы в новом составе правительства будет Дмитрий Григоренко», — сообщил Беляков. Передача Федеральной антимонопольной службы под его руководство предполагает ускорение реализации реформ в этой области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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