Григоренко сохранит свой пост в новом правительстве

11 мая 2024 в 20:15 Размер текста - 17 +

Дмитрий Григоренко возьмет на себя ответственность за цифровое развитие Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Вице-премьер Дмитрий Григоренко сохранит за собой кураторство финансовой и контрольно-надзорной сфер в новом составе правительства и дополнительно возьмет на себя ответственность за цифровое развитие, связь и антимонопольную политику. Об этом заявил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. «В дальнейшем курировать вопросы цифровой трансформации государственного управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы в новом составе правительства будет Дмитрий Григоренко», — сообщил Беляков. Передача Федеральной антимонопольной службы под его руководство предполагает ускорение реализации реформ в этой области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-премьер Дмитрий Григоренко сохранит за собой кураторство финансовой и контрольно-надзорной сфер в новом составе правительства и дополнительно возьмет на себя ответственность за цифровое развитие, связь и антимонопольную политику. Об этом заявил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. «В дальнейшем курировать вопросы цифровой трансформации государственного управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы в новом составе правительства будет Дмитрий Григоренко», — сообщил Беляков. Передача Федеральной антимонопольной службы под его руководство предполагает ускорение реализации реформ в этой области.