Григоренко сохранит свой пост в новом правительстве

Вице-премьер Дмитрий Григоренко сохранит за собой кураторство финансовой и контрольно-надзорной сфер в новом составе правительства и дополнительно возьмет на себя ответственность за цифровое развитие, связь и антимонопольную политику. Об этом заявил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
«В дальнейшем курировать вопросы цифровой трансформации государственного управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы в новом составе правительства будет Дмитрий Григоренко», — сообщил Беляков. Передача Федеральной антимонопольной службы под его руководство предполагает ускорение реализации реформ в этой области.
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