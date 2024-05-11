Губернатор Кемеровской области станет министром энергетики

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум 100+. Екатеринбург, цивилев сергей
Серей Цивилев возглавлял Кузбасс с 2018 года Фото:
новость из сюжета
Смена правительства в России-2024

Губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилев выдвинут на должность министра энергетики в составе нового правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.

«Работа на федеральном уровне в президиуме Государственного совета РФ и в качестве председателя комиссии Госсовета России по направлению „Энергетика“ дают основания полагать, что Сергей Цивилев обеспечит дальнейшее развитие важной для страны отрасли», — объяснил выбор Беляков. Он подчеркнул, что в работе Цивилеву поможет многолетний опыт на посту руководителя крупнейшего российского угледобывающего региона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилев выдвинут на должность министра энергетики в составе нового правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков. «Работа на федеральном уровне в президиуме Государственного совета РФ и в качестве председателя комиссии Госсовета России по направлению „Энергетика“ дают основания полагать, что Сергей Цивилев обеспечит дальнейшее развитие важной для страны отрасли», — объяснил выбор Беляков. Он подчеркнул, что в работе Цивилеву поможет многолетний опыт на посту руководителя крупнейшего российского угледобывающего региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...