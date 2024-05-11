Губернатор Кемеровской области станет министром энергетики

Губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилев выдвинут на должность министра энергетики в составе нового правительства. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков.
«Работа на федеральном уровне в президиуме Государственного совета РФ и в качестве председателя комиссии Госсовета России по направлению „Энергетика“ дают основания полагать, что Сергей Цивилев обеспечит дальнейшее развитие важной для страны отрасли», — объяснил выбор Беляков. Он подчеркнул, что в работе Цивилеву поможет многолетний опыт на посту руководителя крупнейшего российского угледобывающего региона.
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