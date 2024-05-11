Дегтярев станет новым министром спорта России вместо Матыцина

Олег Матыцин, занимавший ранее пост министра спорта России, не включен в состав нового кабинета министров. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков, уточнив, что Матыцин продолжит свою карьеру в другой сфере. По его словам, премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на должность главы Министерства спорта.
«Михаил Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить активное развитие этой сферы», — заявил Беляков. По его словам, Дегтярев имеет обширный опыт в государственном управлении и спортивной сфере. Он не только руководил Хабаровским краем, но и дважды был избран депутатом Госдумы, где возглавлял Комитет по физической культуре и спорту.
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