Дегтярев станет новым министром спорта России вместо Матыцина

11 мая 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Олег Матыцин продолжит свою карьеру в другой сфере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Олег Матыцин, занимавший ранее пост министра спорта России, не включен в состав нового кабинета министров. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков, уточнив, что Матыцин продолжит свою карьеру в другой сфере. По его словам, премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на должность главы Министерства спорта. «Михаил Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить активное развитие этой сферы», — заявил Беляков. По его словам, Дегтярев имеет обширный опыт в государственном управлении и спортивной сфере. Он не только руководил Хабаровским краем, но и дважды был избран депутатом Госдумы, где возглавлял Комитет по физической культуре и спорту. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Олег Матыцин, занимавший ранее пост министра спорта России, не включен в состав нового кабинета министров. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков, уточнив, что Матыцин продолжит свою карьеру в другой сфере. По его словам, премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на должность главы Министерства спорта. «Михаил Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить активное развитие этой сферы», — заявил Беляков. По его словам, Дегтярев имеет обширный опыт в государственном управлении и спортивной сфере. Он не только руководил Хабаровским краем, но и дважды был избран депутатом Госдумы, где возглавлял Комитет по физической культуре и спорту.