Дегтярев станет новым министром спорта России вместо Матыцина

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Выездное совещание комитета Государственной думы по физической культуре и спорту. Екатеринбург, матыцин олег
Олег Матыцин продолжит свою карьеру в другой сфере Фото:
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Смена правительства в России-2024

Олег Матыцин, занимавший ранее пост министра спорта России, не включен в состав нового кабинета министров. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков, уточнив, что Матыцин продолжит свою карьеру в другой сфере. По его словам, премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на должность главы Министерства спорта.

«Михаил Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить активное развитие этой сферы», — заявил Беляков. По его словам, Дегтярев имеет обширный опыт в государственном управлении и спортивной сфере. Он не только руководил Хабаровским краем, но и дважды был избран депутатом Госдумы, где возглавлял Комитет по физической культуре и спорту.

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Олег Матыцин, занимавший ранее пост министра спорта России, не включен в состав нового кабинета министров. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков, уточнив, что Матыцин продолжит свою карьеру в другой сфере. По его словам, премьер-министр Михаил Мишустин предложил кандидатуру губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на должность главы Министерства спорта. «Михаил Дегтярев обладает необходимыми компетенциями, чтобы ответить на вызовы, которые стоят перед отраслью и продолжить активное развитие этой сферы», — заявил Беляков. По его словам, Дегтярев имеет обширный опыт в государственном управлении и спортивной сфере. Он не только руководил Хабаровским краем, но и дважды был избран депутатом Госдумы, где возглавлял Комитет по физической культуре и спорту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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