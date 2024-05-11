Хинштейн сообщил об обсуждении кандидатуры на пост главы Минцифры

Хинштейн: заседание Госдумы по информполитике состоится в расширенном формате
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Презентация в ТАСС книги "Владимир Путин" из серии "Собиратели Земли русской". Москва, хинштейн александр
Александр Хинштейн сообщил, что заседание пройдет в увеличенном составе Фото:
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Предстоящее заседание комитета Госдумы по информационной политике, посвященное обсуждению кандидатуры на пост министра цифрового развития, пройдет в расширенном формате. Об этом заявил глава комитета Александр Хинштейн.

«Это должен быть предметный, прямой разговор о проблемах и предлагаемых решениях; о стратегии работы кандидата», — заявил Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, заседание пройдет в увеличенном составе. Это позволит депутатам и другим заинтересованным лицам активно участвовать в диалоге и вносить предложения по стратегии развития отрасли.

В заседании, которое состоится с использованием видеоконференцсвязи, примут участие представители Совета Федерации, Общественной палаты, СПЧ, РСПП, а также руководители крупных государственных компаний, отраслевых и общественных организаций и представители парламентских фракций.

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Предстоящее заседание комитета Госдумы по информационной политике, посвященное обсуждению кандидатуры на пост министра цифрового развития, пройдет в расширенном формате. Об этом заявил глава комитета Александр Хинштейн. «Это должен быть предметный, прямой разговор о проблемах и предлагаемых решениях; о стратегии работы кандидата», — заявил Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, заседание пройдет в увеличенном составе. Это позволит депутатам и другим заинтересованным лицам активно участвовать в диалоге и вносить предложения по стратегии развития отрасли. В заседании, которое состоится с использованием видеоконференцсвязи, примут участие представители Совета Федерации, Общественной палаты, СПЧ, РСПП, а также руководители крупных государственных компаний, отраслевых и общественных организаций и представители парламентских фракций.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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