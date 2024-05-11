Хинштейн сообщил об обсуждении кандидатуры на пост главы Минцифры

Хинштейн: заседание Госдумы по информполитике состоится в расширенном формате

11 мая 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Александр Хинштейн сообщил, что заседание пройдет в увеличенном составе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 Предстоящее заседание комитета Госдумы по информационной политике, посвященное обсуждению кандидатуры на пост министра цифрового развития, пройдет в расширенном формате. Об этом заявил глава комитета Александр Хинштейн. «Это должен быть предметный, прямой разговор о проблемах и предлагаемых решениях; о стратегии работы кандидата», — заявил Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, заседание пройдет в увеличенном составе. Это позволит депутатам и другим заинтересованным лицам активно участвовать в диалоге и вносить предложения по стратегии развития отрасли. В заседании, которое состоится с использованием видеоконференцсвязи, примут участие представители Совета Федерации, Общественной палаты, СПЧ, РСПП, а также руководители крупных государственных компаний, отраслевых и общественных организаций и представители парламентских фракций. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предстоящее заседание комитета Госдумы по информационной политике, посвященное обсуждению кандидатуры на пост министра цифрового развития, пройдет в расширенном формате. Об этом заявил глава комитета Александр Хинштейн. «Это должен быть предметный, прямой разговор о проблемах и предлагаемых решениях; о стратегии работы кандидата», — заявил Хинштейн в своем telegram-канале. По его словам, заседание пройдет в увеличенном составе. Это позволит депутатам и другим заинтересованным лицам активно участвовать в диалоге и вносить предложения по стратегии развития отрасли. В заседании, которое состоится с использованием видеоконференцсвязи, примут участие представители Совета Федерации, Общественной палаты, СПЧ, РСПП, а также руководители крупных государственных компаний, отраслевых и общественных организаций и представители парламентских фракций.