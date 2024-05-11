Киев попросил Польшу поучаствовать в приватизации промышленных объектов Украины

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, флаг украины, украинские военные,  stock
Виталий Коваль сообщил, что Киев пригласил Варшаву поучаствовать в «большой приватизации» объектов Фото:

Глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль объявил о приглашении Варшавы принять участие в крупной приватизации украинских предприятий. Встреча с представителями польского министерства государственных активов была посвящена обсуждению предстоящей летней кампании.

«Договорились, что министерство направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности большой приватизации, в частности, в химической и титановой отраслях», — заявил Коваль, его слова передает пресс-служба Фонда. Он отметил, что рассматриваются секторы химической и титановой промышленности, а также пищевая индустрия, включая хлебопродуктовые комбинаты, и спиртовая отрасль.

Ранее Коваль сообщал, что в 2024 планируется выставить на аукцион крупные объекты с начальной стоимостью от 250 миллионов гривен. В рамках приватизации также предусмотрена аренда государственных сельскохозяйственных земель. Среди объектов для продажи упомянуты «Украинские энергетические машины».

Ранее сообщалось, что поляки начали с настороженностью относиться к беженцам из Украины, так как опасаются «захвата» своей страны. Там отметили, что украинцы в соцсетях начали чаще оскорблять культурные и религиозные чувства стран, которые приняли их.

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Глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль объявил о приглашении Варшавы принять участие в крупной приватизации украинских предприятий. Встреча с представителями польского министерства государственных активов была посвящена обсуждению предстоящей летней кампании. «Договорились, что министерство направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности большой приватизации, в частности, в химической и титановой отраслях», — заявил Коваль, его слова передает пресс-служба Фонда. Он отметил, что рассматриваются секторы химической и титановой промышленности, а также пищевая индустрия, включая хлебопродуктовые комбинаты, и спиртовая отрасль. Ранее Коваль сообщал, что в 2024 планируется выставить на аукцион крупные объекты с начальной стоимостью от 250 миллионов гривен. В рамках приватизации также предусмотрена аренда государственных сельскохозяйственных земель. Среди объектов для продажи упомянуты «Украинские энергетические машины». Ранее сообщалось, что поляки начали с настороженностью относиться к беженцам из Украины, так как опасаются «захвата» своей страны. Там отметили, что украинцы в соцсетях начали чаще оскорблять культурные и религиозные чувства стран, которые приняли их.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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