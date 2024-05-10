Губернатор Моор раскрыл, когда на трассе Тюмень-Омск демонтируют защитные насыпи

На трассе Тюмень-Омск уберут насыпи, когда вода в Ишиме опустится ниже 1148 см

11 мая 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Моор добавил, что пока дорожные службы работают в прежнем режиме Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Демонтаж защитных сооружений на федеральной автодороге Тюмень-Омск начнется после того, как уровень воды в реке Ишим у селя Абатское опустится ниже отметки 2017 года. Тогда он составлял 1148 см. Такие планы озвучил глава Тюменской области Александр Моор. «Когда вода в Ишиме опустится ниже отметки 2017 года (1148 см — прим. URA.RU), на самых высоких участках дороги Тюмень-Омск начнется демонтаж защитных сооружений. Это позволит вернуться к нормальной схеме проезда по федеральной трассе», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Уровень воды в реке Ишим у села Абатское на 18:00 11 мая составил 1162 сантиметра. В настоящее время дорожные службы работают на трассе в прежнем режиме — патрулируют насыпи и, где нужно, поправляют пленку и мешки. В реке Ишим уровень за прошедшие сутки опустился на 11 сантиметров. В реках Тобол и Иртыш, напротив, вода пребывает. В Увате он увеличился на девять, а в Ялуторовске — на восемь сантиметров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Демонтаж защитных сооружений на федеральной автодороге Тюмень-Омск начнется после того, как уровень воды в реке Ишим у селя Абатское опустится ниже отметки 2017 года. Тогда он составлял 1148 см. Такие планы озвучил глава Тюменской области Александр Моор. «Когда вода в Ишиме опустится ниже отметки 2017 года (1148 см — прим. URA.RU), на самых высоких участках дороги Тюмень-Омск начнется демонтаж защитных сооружений. Это позволит вернуться к нормальной схеме проезда по федеральной трассе», — сообщил Моор в своем telegram-канале. Уровень воды в реке Ишим у села Абатское на 18:00 11 мая составил 1162 сантиметра. В настоящее время дорожные службы работают на трассе в прежнем режиме — патрулируют насыпи и, где нужно, поправляют пленку и мешки. В реке Ишим уровень за прошедшие сутки опустился на 11 сантиметров. В реках Тобол и Иртыш, напротив, вода пребывает. В Увате он увеличился на девять, а в Ялуторовске — на восемь сантиметров.