В Минобороны Украины дали неутешительный прогноз всей стране из-за нового закона

На Украине с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации. Спикер Минобороны страны Дмитрий Лазуткин заявил, что с этого дня у украинцев заканчивается спокойная жизнь и необходима всеобщая мобилизация.
«С 18 мая, когда вступает в силу закон о мобилизации, прежде всего, меняется и подход к этому конфликту. Потому что та история, когда часть людей постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью — этому уже приходит конец», — передает telegram-канал «Страна.ua» заявление Лазуткина. Он добавил, что мобилизоваться должна вся страна.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал законопроект о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране. С момента вступления в силу он будет действовать 90 суток.
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