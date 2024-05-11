В Минобороны Украины дали неутешительный прогноз всей стране из-за нового закона

Спикер Минобороны Украины Лазуткин: мобилизоваться нужно всей стране

11 мая 2024 в 23:38 Размер текста - 17 +

С момента вступления в силу закона закончится спокойная жизнь всех украинцев Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации. Спикер Минобороны страны Дмитрий Лазуткин заявил, что с этого дня у украинцев заканчивается спокойная жизнь и необходима всеобщая мобилизация. «С 18 мая, когда вступает в силу закон о мобилизации, прежде всего, меняется и подход к этому конфликту. Потому что та история, когда часть людей постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью — этому уже приходит конец», — передает telegram-канал «Страна.ua» заявление Лазуткина. Он добавил, что мобилизоваться должна вся страна. Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал законопроект о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране. С момента вступления в силу он будет действовать 90 суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине с 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации. Спикер Минобороны страны Дмитрий Лазуткин заявил, что с этого дня у украинцев заканчивается спокойная жизнь и необходима всеобщая мобилизация. «С 18 мая, когда вступает в силу закон о мобилизации, прежде всего, меняется и подход к этому конфликту. Потому что та история, когда часть людей постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью — этому уже приходит конец», — передает telegram-канал «Страна.ua» заявление Лазуткина. Он добавил, что мобилизоваться должна вся страна. Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал законопроект о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране. С момента вступления в силу он будет действовать 90 суток.