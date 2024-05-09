Зеленский подписал закон о продлении мобилизации и военного положения

09 мая 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский утвердил продление мобилизации и военного положения на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране. Соответсвующий документ опубликован на сайте Верховной Рады. Зеленский утвердил закон о продлении сроков всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 суток. «Закон подписан», — говорится в сообщении на сайте Рады. Днем ранее Рада одобрила законопроект о продлении мобилизации и военного положения в стране. Вступление закона в силу планируется с 14 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране. Соответсвующий документ опубликован на сайте Верховной Рады. Зеленский утвердил закон о продлении сроков всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 суток. «Закон подписан», — говорится в сообщении на сайте Рады. Днем ранее Рада одобрила законопроект о продлении мобилизации и военного положения в стране. Вступление закона в силу планируется с 14 мая.