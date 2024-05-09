Зеленский подписал закон о продлении мобилизации и военного положения

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Владимир Зеленский утвердил продление мобилизации и военного положения на Украине Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране. Соответсвующий документ опубликован на сайте Верховной Рады.

Зеленский утвердил закон о продлении сроков всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 суток. «Закон подписан», — говорится в сообщении на сайте Рады.

Днем ранее Рада одобрила законопроект о продлении мобилизации и военного положения в стране. Вступление закона в силу планируется с 14 мая.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о продлении всеобщей мобилизации и военного положения в стране. Соответсвующий документ опубликован на сайте Верховной Рады. Зеленский утвердил закон о продлении сроков всеобщей мобилизации и военного положения на Украине на 90 суток. «Закон подписан», — говорится в сообщении на сайте Рады. Днем ранее Рада одобрила законопроект о продлении мобилизации и военного положения в стране. Вступление закона в силу планируется с 14 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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