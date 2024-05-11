11 мая 2024

Задержан подозреваемый по делу о гибели людей при падении автобуса в Мойку. Видео

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Город. Курган, транспорт, автобус, общественный транспорт, кавз
Водителю упавшего в реку автобуса не обеспечивалось время отдыха, заявили в СК Фото:
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Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере

В связи с гибелью людей в результате падения автобуса с пассажирами в реку Мойку 10 мая 2024 года задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей. Об этом сообщает СК РФ по Санкт — Петербургу.

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«В качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО „Такси“, организовавшего перевозку людей», — говорится в сообщении. По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса не дали времени для отдыха перед выходом на рейс. Там уточнили, что согласно должностной инструкции, на задержанного возлагались обязанности по контролю за соблюдением транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, осуществляющих трудовую деятельность в ООО «Такси».

ДТП, при котором автобус с пассажирами упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, произошло 10 мая. Погибли семь человек. Член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков считает, что виновным может быть как водитель, так и организация-перевозчик.

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В связи с гибелью людей в результате падения автобуса с пассажирами в реку Мойку 10 мая 2024 года задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей. Об этом сообщает СК РФ по Санкт — Петербургу. «В качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО „Такси“, организовавшего перевозку людей», — говорится в сообщении. По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса не дали времени для отдыха перед выходом на рейс. Там уточнили, что согласно должностной инструкции, на задержанного возлагались обязанности по контролю за соблюдением транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, осуществляющих трудовую деятельность в ООО «Такси». ДТП, при котором автобус с пассажирами упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, произошло 10 мая. Погибли семь человек. Член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков считает, что виновным может быть как водитель, так и организация-перевозчик.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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