Задержан подозреваемый по делу о гибели людей при падении автобуса в Мойку. Видео

12 мая 2024 в 00:06 Размер текста - 17 +

В связи с гибелью людей в результате падения автобуса с пассажирами в реку Мойку 10 мая 2024 года задержан начальник автоколонны ООО «Такси», организовавшего перевозку людей. Об этом сообщает СК РФ по Санкт — Петербургу. «В качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО „Такси“, организовавшего перевозку людей», — говорится в сообщении. По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса не дали времени для отдыха перед выходом на рейс. Там уточнили, что согласно должностной инструкции, на задержанного возлагались обязанности по контролю за соблюдением транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, осуществляющих трудовую деятельность в ООО «Такси». ДТП, при котором автобус с пассажирами упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, произошло 10 мая. Погибли семь человек. Член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков считает, что виновным может быть как водитель, так и организация-перевозчик.