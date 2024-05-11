Кто понесет ответственность за ДТП с автобусом на Поцелуевом мосту в Петербурге

«Коммерсант»: в ДТП с автобусом в Петербурге виноват водитель или перевозчик
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Причины аварии могут крыться как в техническом состоянии автобуса, так и в состоянии здоровья водителя, считает эксперт Фото:
новость из сюжета
Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере

Виновным в ДТП с автобусом, который упал в реку Мойку на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге, может быть как водитель, так и организация-перевозчик. Таким мнением поделился член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков.

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Автобус в Санкт-Петербурге упал с моста в реку Мойку, есть погибшие: что известно

«Если говорить о вине — это организация-перевозчик и водитель», — сказал Янков газете «Коммерсант». Он добавил, что причины аварии могут крыться как в техническом состоянии автобуса, так и в состоянии здоровья водителя.

По словам эксперта, возможна также вина производителя автобуса, если будут обнаружены неустранимые дефекты. Кроме того, Янков подчеркивает необходимость анализа дорожной инфраструктуры города и устойчивости элементов ограждения Поцелуева моста после произошедшего.

В Санкт-Петербурге 10 мая произошло ДТП, при котором автобус с пассажирами упал в реку Мойку. В Следственном Комитете РФ по Петербургу сообщили, что количество погибших выросло до семи. Заведены два уголовных дела. URA.RU также пообщалось с автоэкспертами, которые просмотрели кадры аварии и оценили действия водителя.

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Виновным в ДТП с автобусом, который упал в реку Мойку на Поцелуевом мосту в Санкт-Петербурге, может быть как водитель, так и организация-перевозчик. Таким мнением поделился член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков. «Если говорить о вине — это организация-перевозчик и водитель», — сказал Янков газете «Коммерсант». Он добавил, что причины аварии могут крыться как в техническом состоянии автобуса, так и в состоянии здоровья водителя. По словам эксперта, возможна также вина производителя автобуса, если будут обнаружены неустранимые дефекты. Кроме того, Янков подчеркивает необходимость анализа дорожной инфраструктуры города и устойчивости элементов ограждения Поцелуева моста после произошедшего. В Санкт-Петербурге 10 мая произошло ДТП, при котором автобус с пассажирами упал в реку Мойку. В Следственном Комитете РФ по Петербургу сообщили, что количество погибших выросло до семи. Заведены два уголовных дела. URA.RU также пообщалось с автоэкспертами, которые просмотрели кадры аварии и оценили действия водителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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