Клава Кока пообещала удивить своих слушателей новыми треками

12 мая 2024 в 01:16 Размер текста - 17 +

Клава Кока анонсировала песню в жанре рэп Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) поделилась, что за последнее время попробовала много нового в музыке. По словам девушки, следующие треки удивят слушателей. Об этом певица написала на своей странице в соцсети. «Даже не представляете, сколько всего за последнее время я попробовала в музыке. Ощущение, что песни стали моим „дневником“. Не знаю, что из этого доделаю и выпущу в свет, но, думаю, вас удивлю», — написала Кока на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Также 11 мая Клава Кока анонсировала новый трек в необычном для нее жанре — рэп. В основном артистка делала свои песни в поп-стиле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) поделилась, что за последнее время попробовала много нового в музыке. По словам девушки, следующие треки удивят слушателей. Об этом певица написала на своей странице в соцсети. «Даже не представляете, сколько всего за последнее время я попробовала в музыке. Ощущение, что песни стали моим „дневником“. Не знаю, что из этого доделаю и выпущу в свет, но, думаю, вас удивлю», — написала Кока на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Также 11 мая Клава Кока анонсировала новый трек в необычном для нее жанре — рэп. В основном артистка делала свои песни в поп-стиле.