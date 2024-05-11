11 мая 2024
10 мая 2024

Клава Кока пообещала удивить своих слушателей новыми треками

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Празднование Дня города. Челябинск , шоу, праздник, клава кока
Клава Кока анонсировала песню в жанре рэп Фото:

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) поделилась, что за последнее время попробовала много нового в музыке. По словам девушки, следующие треки удивят слушателей. Об этом певица написала на своей странице в соцсети.

«Даже не представляете, сколько всего за последнее время я попробовала в музыке. Ощущение, что песни стали моим „дневником“. Не знаю, что из этого доделаю и выпущу в свет, но, думаю, вас удивлю», — написала Кока на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Также 11 мая Клава Кока анонсировала новый трек в необычном для нее жанре — рэп. В основном артистка делала свои песни в поп-стиле.

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Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) поделилась, что за последнее время попробовала много нового в музыке. По словам девушки, следующие треки удивят слушателей. Об этом певица написала на своей странице в соцсети. «Даже не представляете, сколько всего за последнее время я попробовала в музыке. Ощущение, что песни стали моим „дневником“. Не знаю, что из этого доделаю и выпущу в свет, но, думаю, вас удивлю», — написала Кока на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной). Также 11 мая Клава Кока анонсировала новый трек в необычном для нее жанре — рэп. В основном артистка делала свои песни в поп-стиле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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