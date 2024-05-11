11 мая 2024

Президент Чехии Павел: Украину не примут в НАТО на предстоящем саммите

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Киеву предоставят гарантии безопасности через двусторонние соглашения Фото:

Президент Чехии Петр Павел выступил с заявлением, что на июльском саммите НАТО в Вашингтоне не будет принято решения о вступлении Украины в альянс. По его словам, вместо этого ожидается, что ряд стран предоставят Киеву гарантии безопасности через двусторонние соглашения.

«На саммите в Вашингтоне не будет принято решение о членстве Украины в НАТО. Но еще больше стран предоставят Украине гарантии безопасности в двусторонних соглашениях. Скажем, что это промежуточный шаг в направлении членства», — сказал Павел в интервью газете Die Presse.

Президент Чехии предложил возможность обмена отказа Украины от вступления в НАТО на гарантии безопасности для страны. В частности в США считают, что Украина не будет принята в альянс в ближайшие нескольких лет, пишет «Национальная служба Новостей». При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк надеется на принятие своей «формулы мира» на саммите НАТО в Швейцарии.

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Президент Чехии Петр Павел выступил с заявлением, что на июльском саммите НАТО в Вашингтоне не будет принято решения о вступлении Украины в альянс. По его словам, вместо этого ожидается, что ряд стран предоставят Киеву гарантии безопасности через двусторонние соглашения. «На саммите в Вашингтоне не будет принято решение о членстве Украины в НАТО. Но еще больше стран предоставят Украине гарантии безопасности в двусторонних соглашениях. Скажем, что это промежуточный шаг в направлении членства», — сказал Павел в интервью газете Die Presse. Президент Чехии предложил возможность обмена отказа Украины от вступления в НАТО на гарантии безопасности для страны. В частности в США считают, что Украина не будет принята в альянс в ближайшие нескольких лет, пишет «Национальная служба Новостей». При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк надеется на принятие своей «формулы мира» на саммите НАТО в Швейцарии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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