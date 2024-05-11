Президент Чехии Павел: Украину не примут в НАТО на предстоящем саммите

Президент Чехии Петр Павел выступил с заявлением, что на июльском саммите НАТО в Вашингтоне не будет принято решения о вступлении Украины в альянс. По его словам, вместо этого ожидается, что ряд стран предоставят Киеву гарантии безопасности через двусторонние соглашения.
«На саммите в Вашингтоне не будет принято решение о членстве Украины в НАТО. Но еще больше стран предоставят Украине гарантии безопасности в двусторонних соглашениях. Скажем, что это промежуточный шаг в направлении членства», —
Президент Чехии предложил возможность обмена отказа Украины от вступления в НАТО на гарантии безопасности для страны. В частности в США считают, что Украина не будет принята в альянс в ближайшие нескольких лет, пишет «Национальная служба Новостей». При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк надеется на принятие своей «формулы мира» на саммите НАТО в Швейцарии.
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