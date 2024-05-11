Президент Чехии Павел: Украину не примут в НАТО на предстоящем саммите

12 мая 2024 в 01:50 Размер текста - 17 +

Киеву предоставят гарантии безопасности через двусторонние соглашения Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Чехии Петр Павел выступил с заявлением, что на июльском саммите НАТО в Вашингтоне не будет принято решения о вступлении Украины в альянс. По его словам, вместо этого ожидается, что ряд стран предоставят Киеву гарантии безопасности через двусторонние соглашения. «На саммите в Вашингтоне не будет принято решение о членстве Украины в НАТО. Но еще больше стран предоставят Украине гарантии безопасности в двусторонних соглашениях. Скажем, что это промежуточный шаг в направлении членства», — сказал Павел в интервью газете Die Presse. Президент Чехии предложил возможность обмена отказа Украины от вступления в НАТО на гарантии безопасности для страны. В частности в США считают, что Украина не будет принята в альянс в ближайшие нескольких лет, пишет «Национальная служба Новостей». При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк надеется на принятие своей «формулы мира» на саммите НАТО в Швейцарии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Чехии Петр Павел выступил с заявлением, что на июльском саммите НАТО в Вашингтоне не будет принято решения о вступлении Украины в альянс. По его словам, вместо этого ожидается, что ряд стран предоставят Киеву гарантии безопасности через двусторонние соглашения. «На саммите в Вашингтоне не будет принято решение о членстве Украины в НАТО. Но еще больше стран предоставят Украине гарантии безопасности в двусторонних соглашениях. Скажем, что это промежуточный шаг в направлении членства», — сказал Павел в интервью газете Die Presse. Президент Чехии предложил возможность обмена отказа Украины от вступления в НАТО на гарантии безопасности для страны. В частности в США считают, что Украина не будет принята в альянс в ближайшие нескольких лет, пишет «Национальная служба Новостей». При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк надеется на принятие своей «формулы мира» на саммите НАТО в Швейцарии.