Киев надеется на принятие своей формулы мира на саммите НАТО в Швейцарии

Подоляк: на саммите в Швейцарии нужно окончательно принять формулу мира Украины

11 мая 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк с надеждой ждет саммита в Швейцарии, на котором будет обсуждаться формула мира Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев уверен, что на саммите НАТО в Швейцарии будет принята его формула мира. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Саммит в Швейцарии — очень важная площадка. У нас есть три цели, среди которых окончательное принятие формулы мира. Также надеемся добиться поддержки документа среди других стран», — заявил Михаил Подоляк в интервью газете Standard . Новость по теме Зеленский допустил переговоры с РФ на фоне провала ВСУ: как менялась позиция по этому вопросу Конференция НАТО по Украине состоится, как ожидается, 15—16 июня. Точной даты пока нет. Россию не пригласили. Однако глава швейцарской дипломатии Иньяцио Кассис подчеркнул, что сейчас ни один вопрос по Украине невозможно решить без учета мнения Москвы. Россия не согласна с предложениями Украины. Ведь согласно им, во время переговоров ВС РФ должны отвести войска. Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что формула мира от президента Украины Владимира Зеленского является пустышкой, которая не способствует мирному диалогу. Россия всегда готова к переговорам, однако реальных предложений от Украины еще не поступало. На фоне продвижения ВС РФ на авдеевском направлении Зеленский несколько смягчил свою позицию по диалогу с Россией. Подробности — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киев уверен, что на саммите НАТО в Швейцарии будет принята его формула мира. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Саммит в Швейцарии — очень важная площадка. У нас есть три цели, среди которых окончательное принятие формулы мира. Также надеемся добиться поддержки документа среди других стран», — заявил Михаил Подоляк в интервью газете Standard. Конференция НАТО по Украине состоится, как ожидается, 15—16 июня. Точной даты пока нет. Россию не пригласили. Однако глава швейцарской дипломатии Иньяцио Кассис подчеркнул, что сейчас ни один вопрос по Украине невозможно решить без учета мнения Москвы. Россия не согласна с предложениями Украины. Ведь согласно им, во время переговоров ВС РФ должны отвести войска. Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что формула мира от президента Украины Владимира Зеленского является пустышкой, которая не способствует мирному диалогу. Россия всегда готова к переговорам, однако реальных предложений от Украины еще не поступало. На фоне продвижения ВС РФ на авдеевском направлении Зеленский несколько смягчил свою позицию по диалогу с Россией. Подробности — в материале URA.RU.