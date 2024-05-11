11 мая 2024

Екатеринбурженка ищет пострадавших от рук юного мошенника, который обманывает девушек на деньги

В Екатеринбурге несовершеннолетняя девочка перевела мошеннику 30 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенник выдумывает душещипательные истории и просит девушек перевести ему деньги (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге орудует 18-летний мошенник, который обманом забирает деньги у девушек. Женщина, чья несовершеннолетняя дочь стала его жертвой и перевела на его счет более 30 тысяч рублей, ищет таких же пострадавших, чтобы подать коллективный иск в прокуратуру. Об этом она рассказала URA.RU.

«Хочу собрать других пострадавших для подачи коллективного иска в прокуратуру. Кратко: моя дочь, несовершеннолетняя, перевела мошеннику более 30 тысяч рублей», — рассказала женщина.

По ее словам, заявление в полицию она подала, однако правоохранительные органы не предпринимают никаких действий. Теперь женщина нацелена набрать 20 пострадавших и подать коллективный иск.

О том, что в Екатеринбурге орудует этот мошенник, стало известно еще в 2023 году. Парню 18 лет, он выдумывает душещипательные истории и просит девушек перевести деньги на свой счет. Долг он обещает вернуть и даже показывает свой паспорт, что вызывает доверие у жертв.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге орудует 18-летний мошенник, который обманом забирает деньги у девушек. Женщина, чья несовершеннолетняя дочь стала его жертвой и перевела на его счет более 30 тысяч рублей, ищет таких же пострадавших, чтобы подать коллективный иск в прокуратуру. Об этом она рассказала URA.RU. «Хочу собрать других пострадавших для подачи коллективного иска в прокуратуру. Кратко: моя дочь, несовершеннолетняя, перевела мошеннику более 30 тысяч рублей», — рассказала женщина. По ее словам, заявление в полицию она подала, однако правоохранительные органы не предпринимают никаких действий. Теперь женщина нацелена набрать 20 пострадавших и подать коллективный иск. О том, что в Екатеринбурге орудует этот мошенник, стало известно еще в 2023 году. Парню 18 лет, он выдумывает душещипательные истории и просит девушек перевести деньги на свой счет. Долг он обещает вернуть и даже показывает свой паспорт, что вызывает доверие у жертв. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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