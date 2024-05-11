Екатеринбурженка ищет пострадавших от рук юного мошенника, который обманывает девушек на деньги

В Екатеринбурге несовершеннолетняя девочка перевела мошеннику 30 тысяч рублей

Мошенник выдумывает душещипательные истории и просит девушек перевести ему деньги (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге орудует 18-летний мошенник, который обманом забирает деньги у девушек. Женщина, чья несовершеннолетняя дочь стала его жертвой и перевела на его счет более 30 тысяч рублей, ищет таких же пострадавших, чтобы подать коллективный иск в прокуратуру. Об этом она рассказала URA.RU.

«Хочу собрать других пострадавших для подачи коллективного иска в прокуратуру. Кратко: моя дочь, несовершеннолетняя, перевела мошеннику более 30 тысяч рублей», — рассказала женщина.

По ее словам, заявление в полицию она подала, однако правоохранительные органы не предпринимают никаких действий. Теперь женщина нацелена набрать 20 пострадавших и подать коллективный иск.

О том, что в Екатеринбурге орудует этот мошенник, стало известно еще в 2023 году. Парню 18 лет, он выдумывает душещипательные истории и просит девушек перевести деньги на свой счет. Долг он обещает вернуть и даже показывает свой паспорт, что вызывает доверие у жертв.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УМВД России по Екатеринбургу. Ответ ожидается.