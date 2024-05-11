11 мая 2024

Вице-канцлер Швейцарии умер во время похода в горы

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, швейцария, флаг швейцарии
Швейцарский политик Андре Симонацци умер в 55 лет Фото:

Вице-канцлер и спикер Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци умер во время похода в горы. Об этом сообщается на портале правительства. Политик скончался в возрасте 55 лет.

«Он любил отдыхать в горах. В пятницу [10 мая] он потерял сознание во время одного из своих любимых походов и скончался. Андре Симонацци было 55 лет», — говорится в сообщении. Там уточнили, что у политика остались жена и трое взрослых детей.

Симонацци до прихода в правительство работал журналистом и сотрудником по связям с общественностью Несколько партий политического спектра Швейцарии выразили свою скорбь и соболезнования семье Симонацци, пишет Bloomberg.

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Вице-канцлер и спикер Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци умер во время похода в горы. Об этом сообщается на портале правительства. Политик скончался в возрасте 55 лет. «Он любил отдыхать в горах. В пятницу [10 мая] он потерял сознание во время одного из своих любимых походов и скончался. Андре Симонацци было 55 лет», — говорится в сообщении. Там уточнили, что у политика остались жена и трое взрослых детей. Симонацци до прихода в правительство работал журналистом и сотрудником по связям с общественностью Несколько партий политического спектра Швейцарии выразили свою скорбь и соболезнования семье Симонацци, пишет Bloomberg.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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