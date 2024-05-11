Вице-канцлер Швейцарии умер во время похода в горы

12 мая 2024 в 05:17 Размер текста - 17 +

Швейцарский политик Андре Симонацци умер в 55 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вице-канцлер и спикер Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци умер во время похода в горы. Об этом сообщается на портале правительства. Политик скончался в возрасте 55 лет. «Он любил отдыхать в горах. В пятницу [10 мая] он потерял сознание во время одного из своих любимых походов и скончался. Андре Симонацци было 55 лет», — говорится в сообщении. Там уточнили, что у политика остались жена и трое взрослых детей. Симонацци до прихода в правительство работал журналистом и сотрудником по связям с общественностью Несколько партий политического спектра Швейцарии выразили свою скорбь и соболезнования семье Симонацци, пишет Bloomberg. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вице-канцлер и спикер Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци умер во время похода в горы. Об этом сообщается на портале правительства. Политик скончался в возрасте 55 лет. «Он любил отдыхать в горах. В пятницу [10 мая] он потерял сознание во время одного из своих любимых походов и скончался. Андре Симонацци было 55 лет», — говорится в сообщении. Там уточнили, что у политика остались жена и трое взрослых детей. Симонацци до прихода в правительство работал журналистом и сотрудником по связям с общественностью Несколько партий политического спектра Швейцарии выразили свою скорбь и соболезнования семье Симонацци, пишет Bloomberg.