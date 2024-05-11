Вице-канцлер Швейцарии умер во время похода в горы

Вице-канцлер и спикер Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци умер во время похода в горы. Об этом сообщается на портале правительства. Политик скончался в возрасте 55 лет.
«Он любил отдыхать в горах. В пятницу [10 мая] он потерял сознание во время одного из своих любимых походов и скончался. Андре Симонацци было 55 лет», — говорится в сообщении. Там уточнили, что у политика остались жена и трое взрослых детей.
Симонацци до прихода в правительство работал журналистом и сотрудником по связям с общественностью Несколько партий политического спектра Швейцарии выразили свою скорбь и соболезнования семье Симонацци, пишет Bloomberg.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Вице-канцлер и спикер Федерального совета Швейцарии Андре Симонацци умер во время похода в горы. Об этом сообщается на портале правительства. Политик скончался в возрасте 55 лет. «Он любил отдыхать в горах. В пятницу [10 мая] он потерял сознание во время одного из своих любимых походов и скончался. Андре Симонацци было 55 лет», — говорится в сообщении. Там уточнили, что у политика остались жена и трое взрослых детей. Симонацци до прихода в правительство работал журналистом и сотрудником по связям с общественностью Несколько партий политического спектра Швейцарии выразили свою скорбь и соболезнования семье Симонацци, пишет Bloomberg.