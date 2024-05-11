Нетрезвый мужчина устроил смертельное ДТП в Свердловской области. Фото

12 мая 2024 в 05:49 Размер текста - 17 +

Следственно-оперативная группа работает на месте ДТП (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В поселке Первомайский (Свердловская область) на улице Советская, 50 произошло ДТП. Нетрезвый водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погиб пассажир. Об этом рассказали в ГИБДД Свердловской области. «Водитель ВАЗ 21080, мужчина 1999 года рождения, не справился с управлением машины, допустил съезд в правый кювет, с последующим наездом на кустарниковую растительность и опрокидыванием. В результате ДТП пассажир, мужчина 1975 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте, до прибытия бригады медиков», — рассказали в ведомстве. Водитель был пьян, сказано в тексте. Результат теста показал, что в его выдыхаемом воздухе содержалось 0,96 мг алкоголя на литр воздуха. Отмечается, что оба мужчины были пристегнуты ремнями безопасности. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, органы внутренних дел проводят расследование. Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Первомайский (Свердловская область) на улице Советская, 50 произошло ДТП. Нетрезвый водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погиб пассажир. Об этом рассказали в ГИБДД Свердловской области. «Водитель ВАЗ 21080, мужчина 1999 года рождения, не справился с управлением машины, допустил съезд в правый кювет, с последующим наездом на кустарниковую растительность и опрокидыванием. В результате ДТП пассажир, мужчина 1975 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте, до прибытия бригады медиков», — рассказали в ведомстве. Водитель был пьян, сказано в тексте. Результат теста показал, что в его выдыхаемом воздухе содержалось 0,96 мг алкоголя на литр воздуха. Отмечается, что оба мужчины были пристегнуты ремнями безопасности. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, органы внутренних дел проводят расследование.