11 мая 2024

Нетрезвый мужчина устроил смертельное ДТП в Свердловской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, дпс, разбитая машина
Следственно-оперативная группа работает на месте ДТП (архивное фото) Фото:

В поселке Первомайский (Свердловская область) на улице Советская, 50 произошло ДТП. Нетрезвый водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погиб пассажир. Об этом рассказали в ГИБДД Свердловской области.

«Водитель ВАЗ 21080, мужчина 1999 года рождения, не справился с управлением машины, допустил съезд в правый кювет, с последующим наездом на кустарниковую растительность и опрокидыванием. В результате ДТП пассажир, мужчина 1975 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте, до прибытия бригады медиков», — рассказали в ведомстве.

Водитель был пьян, сказано в тексте. Результат теста показал, что в его выдыхаемом воздухе содержалось 0,96 мг алкоголя на литр воздуха.

Отмечается, что оба мужчины были пристегнуты ремнями безопасности. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, органы внутренних дел проводят расследование.

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В поселке Первомайский (Свердловская область) на улице Советская, 50 произошло ДТП. Нетрезвый водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погиб пассажир. Об этом рассказали в ГИБДД Свердловской области. «Водитель ВАЗ 21080, мужчина 1999 года рождения, не справился с управлением машины, допустил съезд в правый кювет, с последующим наездом на кустарниковую растительность и опрокидыванием. В результате ДТП пассажир, мужчина 1975 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте, до прибытия бригады медиков», — рассказали в ведомстве. Водитель был пьян, сказано в тексте. Результат теста показал, что в его выдыхаемом воздухе содержалось 0,96 мг алкоголя на литр воздуха. Отмечается, что оба мужчины были пристегнуты ремнями безопасности. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, органы внутренних дел проводят расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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