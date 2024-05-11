В поселке Первомайский (Свердловская область) на улице Советская, 50 произошло ДТП. Нетрезвый водитель не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погиб пассажир. Об этом рассказали в ГИБДД Свердловской области.
«Водитель ВАЗ 21080, мужчина 1999 года рождения, не справился с управлением машины, допустил съезд в правый кювет, с последующим наездом на кустарниковую растительность и опрокидыванием. В результате ДТП пассажир, мужчина 1975 года рождения, получил травмы, несовместимые с жизнью, скончался на месте, до прибытия бригады медиков», — рассказали в ведомстве.
Водитель был пьян, сказано в тексте. Результат теста показал, что в его выдыхаемом воздухе содержалось 0,96 мг алкоголя на литр воздуха.
Отмечается, что оба мужчины были пристегнуты ремнями безопасности. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, органы внутренних дел проводят расследование.
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