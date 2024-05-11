11 мая 2024
10 мая 2024

Трехлетний челябинец стал рекордсменом России, назвав флаги 196 стран. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 7. Нижневартовск, карта мира, планы, путешествия, отпуск, туризм
Имя мальчика из Магнитогорска внесли в Книгу рекордов России Фото:

Трехлетний вундеркинд из Магнитогорска попал в Книгу рекордов России, идентифицировав за 16 минут 196 карточек с флагами стран. В свои годы мальчик начал читать и изучил таблицу умножения.

«Наименьшее время идентификации стран по изображению флагов всех государств, членов ООН, Рекорд России. Результат: 16 минут 22 секунды. Рекордсмен: Дмитрий Айсуваков, Магнитогорск», — сообщается в группе «Книга рекордов России».

Родители трехлетнего Дмитрия Айсувакова рассказали, что купили и повесили дома для ребенка карту мира. Тогда он и начал изучать страны и сопоставлять на карте их расположение. Особые способности сына заметили еще год назад. Мальчик изучил русский, а затем английский алфавит. Он самостоятельно начал читать книги и выучил таблицу умножения.

Ранее в Магнитогорске установили рекорд, приготовив на 9 мая самую длинную георгиевскую ленту. Ленту длиной 600 метров растянули в парке «Притяжение».

Трехлетний мальчик из Магнитогорска также с легкостью запоминает цифры, марки автомобилей и ноты
Трехлетний мальчик из Магнитогорска также с легкостью запоминает цифры, марки автомобилей и ноты

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Трехлетний вундеркинд из Магнитогорска попал в Книгу рекордов России, идентифицировав за 16 минут 196 карточек с флагами стран. В свои годы мальчик начал читать и изучил таблицу умножения. «Наименьшее время идентификации стран по изображению флагов всех государств, членов ООН, Рекорд России. Результат: 16 минут 22 секунды. Рекордсмен: Дмитрий Айсуваков, Магнитогорск», — сообщается в группе «Книга рекордов России». Родители трехлетнего Дмитрия Айсувакова рассказали, что купили и повесили дома для ребенка карту мира. Тогда он и начал изучать страны и сопоставлять на карте их расположение. Особые способности сына заметили еще год назад. Мальчик изучил русский, а затем английский алфавит. Он самостоятельно начал читать книги и выучил таблицу умножения. Ранее в Магнитогорске установили рекорд, приготовив на 9 мая самую длинную георгиевскую ленту. Ленту длиной 600 метров растянули в парке «Притяжение».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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