Имя мальчика из Магнитогорска внесли в Книгу рекордов России Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Трехлетний вундеркинд из Магнитогорска попал в Книгу рекордов России, идентифицировав за 16 минут 196 карточек с флагами стран. В свои годы мальчик начал читать и изучил таблицу умножения.

«Наименьшее время идентификации стран по изображению флагов всех государств, членов ООН, Рекорд России. Результат: 16 минут 22 секунды. Рекордсмен: Дмитрий Айсуваков, Магнитогорск», — сообщается в группе «Книга рекордов России».

Родители трехлетнего Дмитрия Айсувакова рассказали, что купили и повесили дома для ребенка карту мира. Тогда он и начал изучать страны и сопоставлять на карте их расположение. Особые способности сына заметили еще год назад. Мальчик изучил русский, а затем английский алфавит. Он самостоятельно начал читать книги и выучил таблицу умножения.

Ранее в Магнитогорске установили рекорд, приготовив на 9 мая самую длинную георгиевскую ленту. Ленту длиной 600 метров растянули в парке «Притяжение».

Трехлетний мальчик из Магнитогорска также с легкостью запоминает цифры, марки автомобилей и ноты Группа «Книга Рекордов России», vk.com