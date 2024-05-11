В Курганской области в ночь с 11 на 12 мая вновь было замечено северное сияние. Об этом URA.RU рассказали читатели.
«В некоторые моменты северное сияние то набирало силу, то слабело. Его удалось увидеть лишь при помощи камеры телефона», — рассказали читатели из Петуховского округа. О северном сиянии сообщили жители Петухово, Куртамышского округа, сел Садовое и Калашное и Каргапольского округа.
Северное сияние — это оптическое явление, когда разными цветами светится верхний слой атмосферы. Оно происходит после ярких вспышек на Солнце при выбросе заряженных частиц. В Курганской области жителям удалось увидеть северное сияние, так как здесь не наблюдались осадки и густая облачность, а на Солнце были зафиксированы сильнейшие вспышки.
Северное сияние было замечено в городе Петухово
Фото: читатель URA.RU
Сияние заметили в селе Калашное Лебяжьевского округа
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В Курганской области в ночь с 11 на 12 мая вновь было замечено северное сияние. Об этом URA.RU рассказали читатели. «В некоторые моменты северное сияние то набирало силу, то слабело. Его удалось увидеть лишь при помощи камеры телефона», — рассказали читатели из Петуховского округа. О северном сиянии сообщили жители Петухово, Куртамышского округа, сел Садовое и Калашное и Каргапольского округа. Северное сияние — это оптическое явление, когда разными цветами светится верхний слой атмосферы. Оно происходит после ярких вспышек на Солнце при выбросе заряженных частиц. В Курганской области жителям удалось увидеть северное сияние, так как здесь не наблюдались осадки и густая облачность, а на Солнце были зафиксированы сильнейшие вспышки.