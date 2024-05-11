Северное сияние снова озарило курганское небо. Фото

12 мая 2024 в 08:03 Размер текста - 17 +

Северное сияние появляется из-за вспышек на Солнце (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Курганской области в ночь с 11 на 12 мая вновь было замечено северное сияние. Об этом URA.RU рассказали читатели. «В некоторые моменты северное сияние то набирало силу, то слабело. Его удалось увидеть лишь при помощи камеры телефона», — рассказали читатели из Петуховского округа. О северном сиянии сообщили жители Петухово, Куртамышского округа, сел Садовое и Калашное и Каргапольского округа. Северное сияние — это оптическое явление, когда разными цветами светится верхний слой атмосферы. Оно происходит после ярких вспышек на Солнце при выбросе заряженных частиц. В Курганской области жителям удалось увидеть северное сияние, так как здесь не наблюдались осадки и густая облачность, а на Солнце были зафиксированы сильнейшие вспышки. Северное сияние было замечено в городе Петухово Фото: читатель URA.RU Сияние заметили в селе Калашное Лебяжьевского округа Фото: Telegram-канал «Курганистан» В селе Садовое так же удалось увидеть оптическое явление из-за отсутствия облаков Фото: Telegram-канал «Курганистан» Северное сияние в Каргапольском округе Фото: Telegram-канал «ЧП Курган» В Куртамышском округе небо озарялось розовым светом Фото: Telegram-канал «ЧП Курган» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области в ночь с 11 на 12 мая вновь было замечено северное сияние. Об этом URA.RU рассказали читатели. «В некоторые моменты северное сияние то набирало силу, то слабело. Его удалось увидеть лишь при помощи камеры телефона», — рассказали читатели из Петуховского округа. О северном сиянии сообщили жители Петухово, Куртамышского округа, сел Садовое и Калашное и Каргапольского округа. Северное сияние — это оптическое явление, когда разными цветами светится верхний слой атмосферы. Оно происходит после ярких вспышек на Солнце при выбросе заряженных частиц. В Курганской области жителям удалось увидеть северное сияние, так как здесь не наблюдались осадки и густая облачность, а на Солнце были зафиксированы сильнейшие вспышки.