11 мая 2024
10 мая 2024

Северное сияние снова озарило курганское небо. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, арктика, северное сияние, ямал
Северное сияние появляется из-за вспышек на Солнце (архивное фото) Фото:

В Курганской области в ночь с 11 на 12 мая вновь было замечено северное сияние. Об этом URA.RU рассказали читатели.

«В некоторые моменты северное сияние то набирало силу, то слабело. Его удалось увидеть лишь при помощи камеры телефона», — рассказали читатели из Петуховского округа. О северном сиянии сообщили жители Петухово, Куртамышского округа, сел Садовое и Калашное и Каргапольского округа.

Северное сияние — это оптическое явление, когда разными цветами светится верхний слой атмосферы. Оно происходит после ярких вспышек на Солнце при выбросе заряженных частиц. В Курганской области жителям удалось увидеть северное сияние, так как здесь не наблюдались осадки и густая облачность, а на Солнце были зафиксированы сильнейшие вспышки.

Северное сияние было замечено в городе Петухово
Северное сияние было замечено в городе Петухово
Фото:
Сияние заметили в селе Калашное Лебяжьевского округа
Сияние заметили в селе Калашное Лебяжьевского округа
В селе Садовое так же удалось увидеть оптическое явление из-за отсутствия облаков
В селе Садовое так же удалось увидеть оптическое явление из-за отсутствия облаков
Северное сияние в Каргапольском округе
Северное сияние в Каргапольском округе
В Куртамышском округе небо озарялось розовым светом
В Куртамышском округе небо озарялось розовым светом

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В Курганской области в ночь с 11 на 12 мая вновь было замечено северное сияние. Об этом URA.RU рассказали читатели. «В некоторые моменты северное сияние то набирало силу, то слабело. Его удалось увидеть лишь при помощи камеры телефона», — рассказали читатели из Петуховского округа. О северном сиянии сообщили жители Петухово, Куртамышского округа, сел Садовое и Калашное и Каргапольского округа. Северное сияние — это оптическое явление, когда разными цветами светится верхний слой атмосферы. Оно происходит после ярких вспышек на Солнце при выбросе заряженных частиц. В Курганской области жителям удалось увидеть северное сияние, так как здесь не наблюдались осадки и густая облачность, а на Солнце были зафиксированы сильнейшие вспышки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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