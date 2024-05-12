В Бундестаге поддержали идею сбивать ракеты ВС РФ с территории НАТО

FAZ: парламентарии ФРГ одобрили идею сбивать ракеты РФ на Украине

12 мая 2024 в 08:31 Размер текста - 17 +

Немецкие парламентарии одобрили идею сбивать российские ракеты с территорий НАТО Фото: Anthony Sweeney / U.S. Department of Defense В Германии некоторые члены Бундестага поддержали идею сбивать российские ракеты на Украине с территории государств НАТО. Об этом написали в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. «В долгосрочной перспективе не следует исключать обеспечение противовоздушной обороны Украины со стороны Польши и Румынии», — передает издание слова главы комитета Бундестага по европейской политике Антона Хофрайтера. Другой член Бундестага заявил, что такая мера позволила бы облегчить работу украинских систем ПВО для защиты фронта. Тем не менее Хофрайтер подчеркнул, что пока этот вопрос не обсуждается. В данный момент, по его словам, в приоритете поставка Киеву техники и вооружения. Ранее в старнах Евросоюза обсуждался ввод войск НАТО на территорию Украины. Несмотря на то, что генсек альянса Йенс Столтенберг заявил об отсутствии планов отправлять солдат, премьер Польши Дональд Туск заявил, что натовские бойцы все же присутствуют на украинской территории, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Германии некоторые члены Бундестага поддержали идею сбивать российские ракеты на Украине с территории государств НАТО. Об этом написали в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung. «В долгосрочной перспективе не следует исключать обеспечение противовоздушной обороны Украины со стороны Польши и Румынии», — передает издание слова главы комитета Бундестага по европейской политике Антона Хофрайтера. Другой член Бундестага заявил, что такая мера позволила бы облегчить работу украинских систем ПВО для защиты фронта. Тем не менее Хофрайтер подчеркнул, что пока этот вопрос не обсуждается. В данный момент, по его словам, в приоритете поставка Киеву техники и вооружения. Ранее в старнах Евросоюза обсуждался ввод войск НАТО на территорию Украины. Несмотря на то, что генсек альянса Йенс Столтенберг заявил об отсутствии планов отправлять солдат, премьер Польши Дональд Туск заявил, что натовские бойцы все же присутствуют на украинской территории, передает RT.