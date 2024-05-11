ГИБДД выпустила экстренное предупреждение для свердловских автомобилистов

Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает о сложных погодных условиях в северной части региона. Обильный снегопад привел к заметенным дорогам, особенно это касается автодороги «Серов-Североуральск-Ивдель». Об этом сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.
«В связи с непогодой призываем водителей быть особенно внимательными и осторожными, соблюдать пониженную скорость и дистанцию, избегать резких маневров и обгонов, а также не использовать летние шины», — сказано в посте в telegram-канале ведомства.
На дорогах работают экипажи ДПС, которые контролируют ситуацию и координируют действия с дорожными службами для обеспечения безопасности движения. В районе Североуральска температура воздуха достигла нуля градусов.
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