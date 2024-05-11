ГИБДД выпустила экстренное предупреждение для свердловских автомобилистов

12 мая 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

В Госавтоинспекции работают над предотвращением несчастных случаев во время непогоды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает о сложных погодных условиях в северной части региона. Обильный снегопад привел к заметенным дорогам, особенно это касается автодороги «Серов-Североуральск-Ивдель». Об этом сообщила пресс-служба регионального УГИБДД. «В связи с непогодой призываем водителей быть особенно внимательными и осторожными, соблюдать пониженную скорость и дистанцию, избегать резких маневров и обгонов, а также не использовать летние шины», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. На дорогах работают экипажи ДПС, которые контролируют ситуацию и координируют действия с дорожными службами для обеспечения безопасности движения. В районе Североуральска температура воздуха достигла нуля градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госавтоинспекция Свердловской области предупреждает о сложных погодных условиях в северной части региона. Обильный снегопад привел к заметенным дорогам, особенно это касается автодороги «Серов-Североуральск-Ивдель». Об этом сообщила пресс-служба регионального УГИБДД. «В связи с непогодой призываем водителей быть особенно внимательными и осторожными, соблюдать пониженную скорость и дистанцию, избегать резких маневров и обгонов, а также не использовать летние шины», — сказано в посте в telegram-канале ведомства. На дорогах работают экипажи ДПС, которые контролируют ситуацию и координируют действия с дорожными службами для обеспечения безопасности движения. В районе Североуральска температура воздуха достигла нуля градусов.