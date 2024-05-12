Вражеские беспилотники вновь атаковали город Шебекино в Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что в результате нападения дронов есть повреждения промышленных объектов.
«В результате повторной атаки ВСУ города Шебекино с помощью БПЛА есть повреждения на территории двух промышленных предприятий», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По его словам, повреждено помещение столовой, а также кровля крыши другого здания. При этом пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.
Это вторая атака города за сегодня. О первой сообщалось часом ранее. Отмечалось, что тогда жители Шебекино остались без электричества.
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Вражеские беспилотники вновь атаковали город Шебекино в Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что в результате нападения дронов есть повреждения промышленных объектов. «В результате повторной атаки ВСУ города Шебекино с помощью БПЛА есть повреждения на территории двух промышленных предприятий», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По его словам, повреждено помещение столовой, а также кровля крыши другого здания. При этом пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Это вторая атака города за сегодня. О первой сообщалось часом ранее. Отмечалось, что тогда жители Шебекино остались без электричества.