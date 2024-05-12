Гладков: дроны ВСУ вновь атаковали Шебекино, есть повреждения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв газа в жилом доме в г. Балашиха. Москва, мчс, спасатели
На месте атаки дронов в Шебекино работают экстренные службы, подчеркнул Вячеслав Гладков Фото:

Вражеские беспилотники вновь атаковали город Шебекино в Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что в результате нападения дронов есть повреждения промышленных объектов.

«В результате повторной атаки ВСУ города Шебекино с помощью БПЛА есть повреждения на территории двух промышленных предприятий», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По его словам, повреждено помещение столовой, а также кровля крыши другого здания. При этом пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

Это вторая атака города за сегодня. О первой сообщалось часом ранее. Отмечалось, что тогда жители Шебекино остались без электричества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вражеские беспилотники вновь атаковали город Шебекино в Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что в результате нападения дронов есть повреждения промышленных объектов. «В результате повторной атаки ВСУ города Шебекино с помощью БПЛА есть повреждения на территории двух промышленных предприятий», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. По его словам, повреждено помещение столовой, а также кровля крыши другого здания. При этом пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Это вторая атака города за сегодня. О первой сообщалось часом ранее. Отмечалось, что тогда жители Шебекино остались без электричества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...