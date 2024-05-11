11 мая 2024

В Екатеринбурге толпой избили ветерана СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, бандитизм, бита, долг, насилие, грабеж, агрессия, выбивание долгов, вышибала
Евгения избили четверо человек, один был вооружен битой Фото:

Избитым толпой на улице Волгоградской в Екатеринбурге вечером 11 мая оказался 45-летний участник спецоперации РФ на Украине Евгений С., который, по его словам, пытался защитить своего друга в конфликте с местными жителями. Свою версию пострадавший рассказал на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Бутылкой об голову ударили за то, что я СВОшник. Так и сказали, снимая часы: „за ветерана“», — написал Евгений.

Он также утверждает, что никто из мимо проезжающих людей не остановился, чтобы помочь ему. Его жена убедила решить конфликт по закону, но в полиции якобы сначала заставили сидеть час на улице, а потом вручили бланк для заявления, но не дали ручку. Позже один из избивавших, предложил Евгению 500 тысяч рублей, чтобы конфликт урегулировать, но ветеран отказался.

«Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции № 8 Верх-Исетского района. В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего, лица причастные к инциденту, проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказывали ранее URA.RU в полиции. По мотивам поста пострадавшего корреспондент отправил новый запрос, ответ ожидается.

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Избитым толпой на улице Волгоградской в Екатеринбурге вечером 11 мая оказался 45-летний участник спецоперации РФ на Украине Евгений С., который, по его словам, пытался защитить своего друга в конфликте с местными жителями. Свою версию пострадавший рассказал на странице в соцсети «ВКонтакте». «Бутылкой об голову ударили за то, что я СВОшник. Так и сказали, снимая часы: „за ветерана“», — написал Евгений. Он также утверждает, что никто из мимо проезжающих людей не остановился, чтобы помочь ему. Его жена убедила решить конфликт по закону, но в полиции якобы сначала заставили сидеть час на улице, а потом вручили бланк для заявления, но не дали ручку. Позже один из избивавших, предложил Евгению 500 тысяч рублей, чтобы конфликт урегулировать, но ветеран отказался. «Сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции № 8 Верх-Исетского района. В настоящее время полицией устанавливаются все обстоятельства произошедшего, лица причастные к инциденту, проводится проверка, по результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказывали ранее URA.RU в полиции. По мотивам поста пострадавшего корреспондент отправил новый запрос, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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