В Челябинской области не могут найти счастливчика, выигравшего в лотерею 607 млн рублей

«Столото»: челябинец, выигравший 607 млн рублей, еще не объявился

12 мая 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

Победителя из Челябинска ждут за деньгами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Челябинской области, выигравший в лотерею 10 мая свыше 607 миллионов рублей, не объявился до сих пор. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Победитель из Челябинска, выигравший в лотерею более 607 миллионов рублей, пока не объявился», — рассказали URA.RU в «Столото». Победителя ищут с 10 мая. Житель Челябинской области выиграл 607 032 698 рублей, купив всего один билет. Участник угадал необходимое количество чисел в лотерее «четыре из 20». Сейчас его ждут в лотерейном центре, чтобы спросить, как он определил все числа и на что планирует потратить деньги. Сумма выигрыша, которую житель Челябинской области получит на руки, будет равна чуть более 516 миллионам рублей, рассказали URA.RU в «Столото». В РФ выигрыш в лотерею является доходом физических лиц и облагается подоходным налогом — 13%. В данном случае налог составит 90 954 905 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Челябинской области, выигравший в лотерею 10 мая свыше 607 миллионов рублей, не объявился до сих пор. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Победитель из Челябинска, выигравший в лотерею более 607 миллионов рублей, пока не объявился», — рассказали URA.RU в «Столото». Победителя ищут с 10 мая. Житель Челябинской области выиграл 607 032 698 рублей, купив всего один билет. Участник угадал необходимое количество чисел в лотерее «четыре из 20». Сейчас его ждут в лотерейном центре, чтобы спросить, как он определил все числа и на что планирует потратить деньги. Сумма выигрыша, которую житель Челябинской области получит на руки, будет равна чуть более 516 миллионам рублей, рассказали URA.RU в «Столото». В РФ выигрыш в лотерею является доходом физических лиц и облагается подоходным налогом — 13%. В данном случае налог составит 90 954 905 рублей.