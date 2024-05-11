В Челябинской области не могут найти счастливчика, выигравшего в лотерею 607 млн рублей

Житель Челябинской области, выигравший в лотерею 10 мая свыше 607 миллионов рублей, не объявился до сих пор. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».
«Победитель из Челябинска, выигравший в лотерею более 607 миллионов рублей, пока не объявился», — рассказали URA.RU в «Столото». Победителя ищут с 10 мая.
Житель Челябинской области выиграл 607 032 698 рублей, купив всего один билет. Участник угадал необходимое количество чисел в лотерее «четыре из 20». Сейчас его ждут в лотерейном центре, чтобы спросить, как он определил все числа и на что планирует потратить деньги.
Сумма выигрыша, которую житель Челябинской области получит на руки, будет равна чуть более 516 миллионам рублей, рассказали URA.RU в «Столото». В РФ выигрыш в лотерею является доходом физических лиц и облагается подоходным налогом — 13%. В данном случае налог составит 90 954 905 рублей.
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