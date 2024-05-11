11 мая 2024
10 мая 2024

В Челябинской области не могут найти счастливчика, выигравшего в лотерею 607 млн рублей

«Столото»: челябинец, выигравший 607 млн рублей, еще не объявился
© Служба новостей «URA.RU»
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Победителя из Челябинска ждут за деньгами Фото:

Житель Челябинской области, выигравший в лотерею 10 мая свыше 607 миллионов рублей, не объявился до сих пор. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото».

«Победитель из Челябинска, выигравший в лотерею более 607 миллионов рублей, пока не объявился», — рассказали URA.RU в «Столото». Победителя ищут с 10 мая.

Житель Челябинской области выиграл 607 032 698 рублей, купив всего один билет. Участник угадал необходимое количество чисел в лотерее «четыре из 20». Сейчас его ждут в лотерейном центре, чтобы спросить, как он определил все числа и на что планирует потратить деньги.

Сумма выигрыша, которую житель Челябинской области получит на руки, будет равна чуть более 516 миллионам рублей, рассказали URA.RU в «Столото». В РФ выигрыш в лотерею является доходом физических лиц и облагается подоходным налогом — 13%. В данном случае налог составит 90 954 905 рублей.

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Житель Челябинской области, выигравший в лотерею 10 мая свыше 607 миллионов рублей, не объявился до сих пор. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». «Победитель из Челябинска, выигравший в лотерею более 607 миллионов рублей, пока не объявился», — рассказали URA.RU в «Столото». Победителя ищут с 10 мая. Житель Челябинской области выиграл 607 032 698 рублей, купив всего один билет. Участник угадал необходимое количество чисел в лотерее «четыре из 20». Сейчас его ждут в лотерейном центре, чтобы спросить, как он определил все числа и на что планирует потратить деньги. Сумма выигрыша, которую житель Челябинской области получит на руки, будет равна чуть более 516 миллионам рублей, рассказали URA.RU в «Столото». В РФ выигрыш в лотерею является доходом физических лиц и облагается подоходным налогом — 13%. В данном случае налог составит 90 954 905 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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