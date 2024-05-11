Жители Нового Уренгоя и Ноябрьска (ЯНАО) жалуются на лужи, которые мешают пройти и проехать. Об этом сообщили очевидцы.
«Хроническое озеро. Идет вторая неделя, как из некоторых подъездов невозможно выйти или зайти без лодки. Через двор не пройти, раньше залезали на сугробы и ходили по снегу, но он подтаял. Люди проваливаются в грязный снег. Подвал в очередной раз затопило со всеми соответствующими последствиями», — передают очевидцы telegram-канала «NSK». Такая ситуация происходит в Ноябрьске.
Кроме того, в Новом Уренгое топит улицы и проезжую часть. Жители города прислали видеоролик, на котором показали «море» посреди дороги.
Агентство URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации городов. Ответы ожидаются.
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Жители Нового Уренгоя и Ноябрьска (ЯНАО) жалуются на лужи, которые мешают пройти и проехать. Об этом сообщили очевидцы. «Хроническое озеро. Идет вторая неделя, как из некоторых подъездов невозможно выйти или зайти без лодки. Через двор не пройти, раньше залезали на сугробы и ходили по снегу, но он подтаял. Люди проваливаются в грязный снег. Подвал в очередной раз затопило со всеми соответствующими последствиями», — передают очевидцы telegram-канала «NSK». Такая ситуация происходит в Ноябрьске. Кроме того, в Новом Уренгое топит улицы и проезжую часть. Жители города прислали видеоролик, на котором показали «море» посреди дороги. Агентство URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации городов. Ответы ожидаются.