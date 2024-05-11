11 мая 2024
10 мая 2024
09 мая 2024

Огромные лужи в ЯНАО стали проблемой для пешеходов и водителей. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лужи в парке на пересечении Бажова - Малышева. Екатеринбург , лужа, деревья, отражение, парк
Ямальцы не могут спокойно пройти к своим домам из-за луж Фото:

Жители Нового Уренгоя и Ноябрьска (ЯНАО) жалуются на лужи, которые мешают пройти и проехать. Об этом сообщили очевидцы.

«Хроническое озеро. Идет вторая неделя, как из некоторых подъездов невозможно выйти или зайти без лодки. Через двор не пройти, раньше залезали на сугробы и ходили по снегу, но он подтаял. Люди проваливаются в грязный снег. Подвал в очередной раз затопило со всеми соответствующими последствиями», — передают очевидцы telegram-канала «NSK». Такая ситуация происходит в Ноябрьске.

Кроме того, в Новом Уренгое топит улицы и проезжую часть. Жители города прислали видеоролик, на котором показали «море» посреди дороги.

Агентство URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации городов. Ответы ожидаются.

Топит дворы в Ноябрьске
Топит дворы в Ноябрьске
В Ноябрьске
В Ноябрьске
В Ноябрьске
В Ноябрьске

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Жители Нового Уренгоя и Ноябрьска (ЯНАО) жалуются на лужи, которые мешают пройти и проехать. Об этом сообщили очевидцы. «Хроническое озеро. Идет вторая неделя, как из некоторых подъездов невозможно выйти или зайти без лодки. Через двор не пройти, раньше залезали на сугробы и ходили по снегу, но он подтаял. Люди проваливаются в грязный снег. Подвал в очередной раз затопило со всеми соответствующими последствиями», — передают очевидцы telegram-канала «NSK». Такая ситуация происходит в Ноябрьске. Кроме того, в Новом Уренгое топит улицы и проезжую часть. Жители города прислали видеоролик, на котором показали «море» посреди дороги. Агентство URA.RU направило запросы в пресс-службы администрации городов. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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