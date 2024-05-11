Власти Нижневартовска ввели особый режим из-за угрозы паводка

В городе раньше срока ввели режим повышенной готовности Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) с 12 мая ввели режим повышенной готовности для обеспечения безопасности в связи с паводками. Об этом сообщила администрации города.

«Членами комиссии принято решение ввести на территории города режим повышенной готовности с 12 мая для обеспечения безопасности населения и предотвращения вероятных угроз. Участники комиссии, среди которых представители спасательных и аварийных служб, доложили о готовности сил и средств для обеспечения безопасности», — написала администрация в telegram-канале после внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

По словам директора МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Вадима Татаренкова, режим повышенной готовности обычно вводится при достижении отметки 940 сантиметров. Однако для безопасности людей дополнительные меры были введены раньше.

В границах Нижневартовска 10 мая прошел ледоход. По информации МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», уровень воды в реке Оби 12 мая составляет 890 сантиметров. В пресс-службе МЧС Югры журналисту URA.RU объяснили, что голова ледохода находится на границе Нижневартовска и Томской области и до города еще не дошла.