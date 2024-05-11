В Сургуте 11 мая начался ледоход Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) из-за ледохода пострадали ограждения на набережной. Об этом сообщила администрация города, которая выставила видеоролик и фотографии с повреждениями.

«Ледоход подходит к Сургуту! Ежегодно сотни сургутян приходят на набережную реки Обь, чтобы понаблюдать за красивейшим природным явлением», — написала администрация в telegram-канале. На кадрах видно, что ледоход привел к повреждению ограждений набережной.

Специалисты управления по делам ГО и ЧС администрации города просят сургутян соблюдать меры предосторожности. Уточняется, что не стоит подходить близко к реке в местах затора льда, отталкивать льдины от берега, кататься на льдинах, выходить на воду на маломерных судах.

На реке в районе Сургута 11 мая начался ледоход. Движение льдин привлекли жителей, которые поделились кадрами этого природного явления.