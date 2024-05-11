11 мая 2024
10 мая 2024

В Сургуте ограждения набережной пострадали из-за ледохода на Оби. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ледоход. Салехард, ледоход, обь
В Сургуте 11 мая начался ледоход Фото:

В Сургуте (ХМАО) из-за ледохода пострадали ограждения на набережной. Об этом сообщила администрация города, которая выставила видеоролик и фотографии с повреждениями.

«Ледоход подходит к Сургуту! Ежегодно сотни сургутян приходят на набережную реки Обь, чтобы понаблюдать за красивейшим природным явлением», — написала администрация в telegram-канале. На кадрах видно, что ледоход привел к повреждению ограждений набережной.

Специалисты управления по делам ГО и ЧС администрации города просят сургутян соблюдать меры предосторожности. Уточняется, что не стоит подходить близко к реке в местах затора льда, отталкивать льдины от берега, кататься на льдинах, выходить на воду на маломерных судах.

На реке в районе Сургута 11 мая начался ледоход. Движение льдин привлекли жителей, которые поделились кадрами этого природного явления.

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В Сургуте (ХМАО) из-за ледохода пострадали ограждения на набережной. Об этом сообщила администрация города, которая выставила видеоролик и фотографии с повреждениями. «Ледоход подходит к Сургуту! Ежегодно сотни сургутян приходят на набережную реки Обь, чтобы понаблюдать за красивейшим природным явлением», — написала администрация в telegram-канале. На кадрах видно, что ледоход привел к повреждению ограждений набережной. Специалисты управления по делам ГО и ЧС администрации города просят сургутян соблюдать меры предосторожности. Уточняется, что не стоит подходить близко к реке в местах затора льда, отталкивать льдины от берега, кататься на льдинах, выходить на воду на маломерных судах. На реке в районе Сургута 11 мая начался ледоход. Движение льдин привлекли жителей, которые поделились кадрами этого природного явления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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