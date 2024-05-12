Из-под завалов в Белгороде удалось спасти 12 человек

12 мая 2024 в 14:33 Размер текста - 17 +

Сотрудники МЧС спасают пострадавших (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома Спасателям удалось достать из-под завалов дома, который обрушился в Белгороде, 12 человек. Об этом сообщили в МЧС России. «На данный момент удалось спасти 12 человек, среди которых 2 ребенка. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении в telegram-канале . Ранее в Белгороде обрушился подъезд жилого дома. СМИ писали, что есть риск обрушения всего дома. Это произошло после, предварительно, попадания ракеты. СК возбудил уголовное дело о теракте. Главное — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасателям удалось достать из-под завалов дома, который обрушился в Белгороде, 12 человек. Об этом сообщили в МЧС России. «На данный момент удалось спасти 12 человек, среди которых 2 ребенка. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении в telegram-канале. Ранее в Белгороде обрушился подъезд жилого дома. СМИ писали, что есть риск обрушения всего дома. Это произошло после, предварительно, попадания ракеты. СК возбудил уголовное дело о теракте. Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.