Из-под завалов в Белгороде удалось спасти 12 человек

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Сборы спасателей-кинологов УрФО. Екатеринбург, мчс, разбор завалов, спасение, поисково-спасательная служба
Сотрудники МЧС спасают пострадавших (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома

Спасателям удалось достать из-под завалов дома, который обрушился в Белгороде, 12 человек. Об этом сообщили в МЧС России.

«На данный момент удалось спасти 12 человек, среди которых 2 ребенка. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении в telegram-канале.

Ранее в Белгороде обрушился подъезд жилого дома. СМИ писали, что есть риск обрушения всего дома. Это произошло после, предварительно, попадания ракеты. СК возбудил уголовное дело о теракте. Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Спасателям удалось достать из-под завалов дома, который обрушился в Белгороде, 12 человек. Об этом сообщили в МЧС России. «На данный момент удалось спасти 12 человек, среди которых 2 ребенка. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении в telegram-канале. Ранее в Белгороде обрушился подъезд жилого дома. СМИ писали, что есть риск обрушения всего дома. Это произошло после, предварительно, попадания ракеты. СК возбудил уголовное дело о теракте. Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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