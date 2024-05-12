Из-под завалов в Белгороде удалось спасти 12 человек

Сотрудники МЧС спасают пострадавших (архивное фото)
новость из сюжетаВ Белгороде после атаки ВСУ разрушился подъезд многоэтажного дома
Спасателям удалось достать из-под завалов дома, который обрушился в Белгороде, 12 человек. Об этом сообщили в МЧС России.
«На данный момент удалось спасти 12 человек, среди которых 2 ребенка. Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении в
Ранее в Белгороде обрушился подъезд жилого дома. СМИ писали, что есть риск обрушения всего дома. Это произошло после, предварительно, попадания ракеты. СК возбудил уголовное дело о теракте. Главное — в онлайн-трансляции URA.RU.
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