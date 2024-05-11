Синоптики предупредили челябинцев о мокром снеге и сильном ветре 13 мая

12 мая 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Мокрый снег накроет Челябинскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 13 мая ожидается сильный дождь со снегом и порывистый ветер. Об этом сообщает пресс-служба «Единой дежурно-диспетчерской службы» (ЕДДС). «13 мая местами в Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом, порывы ветра до 18 м/с», — сообщает пресс-служба ЕДДС со ссылкой на Челябинский Гидрометеоцентр. Синоптики «Гисметео» ранее предупредили, что 13 мая челябинцев ожидает сильный снег с дождем. Ночью температура воздуха упадет до одного градуса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области 13 мая ожидается сильный дождь со снегом и порывистый ветер. Об этом сообщает пресс-служба «Единой дежурно-диспетчерской службы» (ЕДДС). «13 мая местами в Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом, порывы ветра до 18 м/с», — сообщает пресс-служба ЕДДС со ссылкой на Челябинский Гидрометеоцентр. Синоптики «Гисметео» ранее предупредили, что 13 мая челябинцев ожидает сильный снег с дождем. Ночью температура воздуха упадет до одного градуса.