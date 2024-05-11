Синоптики предупредили челябинцев о мокром снеге и сильном ветре 13 мая

Мокрый снег накроет Челябинскую область
В Челябинской области 13 мая ожидается сильный дождь со снегом и порывистый ветер. Об этом сообщает пресс-служба «Единой дежурно-диспетчерской службы» (ЕДДС).
«13 мая местами в Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом, порывы ветра до 18 м/с», — сообщает пресс-служба ЕДДС со ссылкой на Челябинский Гидрометеоцентр.
Синоптики «Гисметео» ранее предупредили, что 13 мая челябинцев ожидает сильный снег с дождем. Ночью температура воздуха упадет до одного градуса.
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