11 мая 2024
10 мая 2024

Синоптики предупредили челябинцев о мокром снеге и сильном ветре 13 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Погода. Снег. Грязь Челябинск., мокрый снег, машина в снегу
Мокрый снег накроет Челябинскую область Фото:

В Челябинской области 13 мая ожидается сильный дождь со снегом и порывистый ветер. Об этом сообщает пресс-служба «Единой дежурно-диспетчерской службы» (ЕДДС).

«13 мая местами в Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом, порывы ветра до 18 м/с», — сообщает пресс-служба ЕДДС со ссылкой на Челябинский Гидрометеоцентр.

Синоптики «Гисметео» ранее предупредили, что 13 мая челябинцев ожидает сильный снег с дождем. Ночью температура воздуха упадет до одного градуса.

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В Челябинской области 13 мая ожидается сильный дождь со снегом и порывистый ветер. Об этом сообщает пресс-служба «Единой дежурно-диспетчерской службы» (ЕДДС). «13 мая местами в Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, ночью с мокрым снегом, порывы ветра до 18 м/с», — сообщает пресс-служба ЕДДС со ссылкой на Челябинский Гидрометеоцентр. Синоптики «Гисметео» ранее предупредили, что 13 мая челябинцев ожидает сильный снег с дождем. Ночью температура воздуха упадет до одного градуса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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