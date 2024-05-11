Сильный ветер уже второй день терроризирует город
Екатеринбург оказался во власти мощного шторма, который уже второй день не утихает, ветром срывает крыши, уносит переходы и валит деревья. Об этом сообщают очевидцы.
Фотографиями и видео делятся свидетели стихии. На фото видно, насколько силен ветер, мощности порывов хватает даже, чтобы вырвать бетонный столб из земли.
Ветром сломало дерево на Санаторной, 35
На Николая Кичигина, 9, ветер вырвал столб с проводами
У здания на фронтовых бригад сорвало крышу
Еще одно дерево упало от ветра на улице Ляпустина
В Академическом снесло забор, который ограждал стройку от местных жителей и тем самым из-за ветра он повредил рядом стоящие автомобили
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