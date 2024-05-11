11 мая 2024

В Екатеринбурге ветер валит деревья и сносит крыши. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия урагана в Екатеринбурге - сорванный балкон. Екатеринбург, упавшее дерево
Сильный ветер уже второй день терроризирует город Фото:

Екатеринбург оказался во власти мощного шторма, который уже второй день не утихает, ветром срывает крыши, уносит переходы и валит деревья. Об этом сообщают очевидцы.

Фотографиями и видео делятся свидетели стихии. На фото видно, насколько силен ветер, мощности порывов хватает даже, чтобы вырвать бетонный столб из земли.

Ветром сломало дерево на Санаторной, 35
Ветром сломало дерево на Санаторной, 35
Фото:
На Николая Кичигина, 9, ветер вырвал столб с проводами
На Николая Кичигина, 9, ветер вырвал столб с проводами
Фото:
У здания на фронтовых бригад сорвало крышу
У здания на фронтовых бригад сорвало крышу
Фото:
Еще одно дерево упало от ветра на улице Ляпустина
Еще одно дерево упало от ветра на улице Ляпустина
Фото:
В Академическом снесло забор, который ограждал стройку от местных жителей и тем самым из-за ветра он повредил рядом стоящие автомобили
В Академическом снесло забор, который ограждал стройку от местных жителей и тем самым из-за ветра он повредил рядом стоящие автомобили
Фото:

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Екатеринбург оказался во власти мощного шторма, который уже второй день не утихает, ветром срывает крыши, уносит переходы и валит деревья. Об этом сообщают очевидцы. Фотографиями и видео делятся свидетели стихии. На фото видно, насколько силен ветер, мощности порывов хватает даже, чтобы вырвать бетонный столб из земли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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