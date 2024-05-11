Сильный ветер уже второй день терроризирует город Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбург оказался во власти мощного шторма, который уже второй день не утихает, ветром срывает крыши, уносит переходы и валит деревья. Об этом сообщают очевидцы.

Фотографиями и видео делятся свидетели стихии. На фото видно, насколько силен ветер, мощности порывов хватает даже, чтобы вырвать бетонный столб из земли.

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